Sostres y la pasión: una educación sentimental

UN VERANO PERDIDO

«Aprovechando su ausencia tomé de la caja fuerte las llaves de la torre de Castelldefels y le dije a Soni que iríamos a pasar la noche»

Julio Iglesias, durante un concierto
Salvador Sostres

Mi abuela sabía que me estaba bajando a la camarera de Semon y estaba muy enfadada. El qué dirán le preocupaba, pero sobre todo que yo, que era su persona preferida entonces, fuera feliz sin necesitarla. De modo que a la chica la mandó ... a una boda que servimos en Atarazanas y a mí a un concierto de Julio Iglesias en el Palau Sant Jordi, para estar pendiente por si Julio necesitaba algo. Se estaba acabando el verano de 1992. Se habían clausurado ya los Juegos. Habíamos servido a reyes de todo el mundo y demás autoridades. En Semon habíamos trabajado mucho. Todo el mundo estaba muy contento y yo todavía más por lo de la camarera. Mi abuela nos separaba con mala leche pero sin decir nada explícito, para no tener que dar explicaciones ni enfrentarse directamente al problema. Soni y yo hicimos aquella noche, como cada noche, las cuentas de las horas y decidimos que me pasaría a buscarla con la furgoneta de la empresa que además llevaba unas madalenas y 'plum-cakes' que había que descargar en la tienda al volver del servicio.

Escritor. La Vanguardia, Avui, Factual y El Mundo. Ahora colabora en ABC.

