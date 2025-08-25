Sostres y la pasión: una educación sentimental

Mi abuela sabía que me estaba bajando a la camarera de Semon y estaba muy enfadada. El qué dirán le preocupaba, pero sobre todo que yo, que era su persona preferida entonces, fuera feliz sin necesitarla. De modo que a la chica la mandó ... a una boda que servimos en Atarazanas y a mí a un concierto de Julio Iglesias en el Palau Sant Jordi, para estar pendiente por si Julio necesitaba algo. Se estaba acabando el verano de 1992. Se habían clausurado ya los Juegos. Habíamos servido a reyes de todo el mundo y demás autoridades. En Semon habíamos trabajado mucho. Todo el mundo estaba muy contento y yo todavía más por lo de la camarera. Mi abuela nos separaba con mala leche pero sin decir nada explícito, para no tener que dar explicaciones ni enfrentarse directamente al problema. Soni y yo hicimos aquella noche, como cada noche, las cuentas de las horas y decidimos que me pasaría a buscarla con la furgoneta de la empresa que además llevaba unas madalenas y 'plum-cakes' que había que descargar en la tienda al volver del servicio.

La acompañé y cuando paramos, solos en la plaza, no pude resistirme a meterla en la parte de atrás y tomarla entre los 'plum-cakes' que sabían a limón como su cuerpo recién estrenado. Yo aún no era de derechas, de una derecha racionalizada, pero me daba morbo y candor hacer el sexo entre productos y camareras de casa. Un negocio familiar, creedme los que no lo habéis tenido, es tan umbilical como una madre.

Mi abuela había dicho que se marchaba unos días a Marbella y que Juan, su capataz desde que con 14 años llegó del bonito pueblo de Lario, viajaba con ella, porque tenía que poner orden en la tienda tras varios incidentes con algunos empleados, muy buena gente pero demasiado creativos a la hora de interpretar su relación con los clientes. La de cosas que se llegaron a vender en Semon Marbella.

Aprovechando su ausencia tomé de la caja fuerte las llaves de la torre de Castelldefels y le dije a Soni que iríamos a pasar la noche y con la misma furgoneta, ya descargada, salimos de Barcelona y yo era estaba tan enamorado que no podía, mientras ella conducía, dejar de meterle mano; y ella reía, y decía que nos íbamos a matar, y no es que no la creyera, claro que la creía, pero no me importaba ni la muerte si la podía seguir tocando.

Entramos por la puerta de atrás y vimos que estaba la moto de Juan, una BMW que parecía un dragón, pero pensamos que la había dejado ahí porque había ido a recoger a mi abuela y el chófer los había llevado al aeropuerto.

Teníamos tanto calor y tanta prisa que nos tiramos directamente a la piscina, sin entrar antes en la casa, y si los 'plum-cakes' sabían a limón como su cuerpo de estreno, el agua y el cloro eran el olor de mi infancia en su piel con su espalda contra el muro azul cielo, y sentí como vengados mis largos años de inocencia en que todo aquello me había sido negado.

De repente vimos que se encendía la luz de la habitación de mi abuela y que Juan salía a fumar desnudo de cintura para arriba, o por lo menos era la parte que podíamos ver. Y aunque yo podía ir y hablar con él y nunca nos habría delatado, nos escondimos un poco, entramos en la casa, nos metimos en un cuarto al que nunca va nadie, y al tumbarnos para pensar qué hacíamos, oímos también la voz de mi abuela pidiendo más a Juan y pidiéndolo de usted, y aunque pensándolo bien no era tan extraño, porque se hablaban siempre de usted, los vídeos porno de internet no habían llegado todavía y yo fue la primera vez en mi vida, y siempre lo recordaré, en oír follar de usted.

No me pareció triste, no me pareció feo. Yo nunca me enfadaba con mi abuela y simplemente me dejaba guiar por ella. Y también aquello fue una inspiración, una declaración, un reto. De modo que sin importarnos el ruido, lo que hicieran o lo dijeran, aquella noche Soni y yo nos amamos con unas muy sinceras, jugosas, aparatosas ganas. Y follando de aquella manera tan real, tan total, tan impúdica, hicimos por supuesto una obra de amor, pero sobre todo un acto de soberanía. Nos dimos cuenta cuando al cabo de pocos minutos oímos marcharse a mi abuela y a Juan; y no se fueron por vergüenza, ni por temor, sino porque entendieron que habíamos conquistado el centro de aquella noche y de aquella casa, y que nadie puede perturbar la paz de los amantes que se arrasan.