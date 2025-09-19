Suscríbete a
ABC Cultural

Pantallas

¡Qué escándalo, en el cine se miente!

Fuera de campo

Con la imagen de un Cervantes gay proyectada por 'El cautivo', Amenábar es el penúltimo capítulo de licencias cinematográficas con las que se puede trazar una genealogía

Otros textos del autor

Fotograma de 'El cautivo', de Amenábar
Fotograma de 'El cautivo', de Amenábar
Oti Rodríguez Marchante

Oti Rodríguez Marchante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Todo el mundo conoce esa frase socarrona de ‘Casablanca’, cuando el capitán Renault le cierra el café a Rick Blaine al grito de ‘¡Qué escándalo, he descubierto que en este local se juega!’, y justo después el jefe de sala le entrega el fajo ... de billetes que había ganado. En fin, este sería el mayor ejemplo de fariseísmo de no ser porque ya se ha escuchado demasiadas veces la frase: ‘¡Qué escándalo, acabo de descubrir que en el cine se miente!’.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app