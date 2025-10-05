Suscríbete a
Elvira Navarro: «La literatura siempre tiene que ir contra el poder»

La escritora se adentra en su nueva colección de nueve relatos, titulada 'La sangre está cayendo al patio', entre la luz y las sombras de la existencia

La riqueza que desaparece

Nuestras herencias

Elvira Navarro, en la sede de ABC
Elvira Navarro, en la sede de ABC Matías Nieto
Jesús García Calero

Jesús García Calero

Madrid

La mirada de Elvira Navarro descubre grietas imperceptibles en la realidad, a contrapelo de lo que damos por sabido. Sus personajes, desnudos frente a la paradoja de vivir, hallan caminos incómodos que nos reflejan: la señora que descubre que su lavadora aclara con sangre, ... la hija que lucha contra el alzhéimer de su madre en una residencia, el empleado de carreteras que acaba con un extraño zoo en casa, los enfermos que se aman con una perversión natural, inesquivable. Nada es lo que parece. Hablar con ella es descifrar el asombro, las emociones difíciles que pueblan los relatos de 'La sangre está cayendo al patio' (Random House). Nueve relatos magistrales, llenos de misterio, que permiten encontrar nuevas lecturas a nuestra baqueteada incertidumbre.

