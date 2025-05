El Museo Picasso de Málaga cancela la exposición «Meret Oppenheim. Reflejo de una época»

El Museo Picasso Málaga informó ayer en un comunicado de que la exposición «Meret Oppenheim. Reflejo de una época», que iba a abrir sus puertas al público el próximo otoño, ha sido cancelada. Las medidas excepcionales que han obligado a mantener el museo cerrado durante unos meses y la paralización de la movilidad museística nacional e internacional, han conllevado una significativa disminución en el número de visitantes y, por lo tanto, en los ingresos de esta institución. Por ello, los órganos rectores del Museo Picasso Málaga han tomado la decisión de cancelar la exposición «Meret Oppenheim. Reflejo de una época» que el Museo Picasso Málaga iba a ofrecer en sus salas de exposiciones a partir del próximo 20 de octubre de 2020 y hasta el 7 de febrero de 2021.

El equipo del Museo Picasso Málaga afirmó en el texto que «lamenta profundamente no poder llevar a término este proyecto expositivo en línea con las anteriores exposiciones dedicadas a creadoras como Hilma af Klimt o Louise Bourgoise, más cuando además de ofrecer una visión panorámica de la trayectoria excepcional de esta artista, se adelantaba a dos grandes retrospectivas en Europa y en Norteamérica que próximamente tendrán lugar en el Kunstmuseum Bern (Berna, Suiza) y en The Museum of Modern Art (Nueva York, EE.UU.)».

