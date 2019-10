Gran escándalo en Italia por el bloqueo del préstamo al Louvre del «Hombre de Vitruvio» La decisión de un tribunal del Véneto de suspender la cesión temporal de la obra de Da Vinci para una gran exposición en París ha sido acogida con gran sorpresa y profundo malestar en el Gobierno italiano, así como en el mundo del arte

Seguir Ángel Gómez Fuentes Corresponsal en Roma Actualizado: 10/10/2019 01:13h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Leonardo da Vinci sigue animando disputas y grandes pasiones alrededor de su obra. Ahora, no hay paz para el «Hombre de Vitruvio», la muy célebre representación de las proporciones ideales del cuerpo humano, realizada por Da Vinci a partir de los textos de Vitruvio, arquitecto de la antigua Roma. Con gran sorpresa y profundo malestar en el Gobierno italiano, así como en buena parte del mundo del arte, ha sido acogida la suspensión del préstamo al Museo del Louvre del célebre dibujo, realizado alrededor de 1490 y conservado en la Galería de la Academia de Venecia desde 1822.

La decisión ha sido adoptada por el Tribunal administrativo regional del Veneto, tras el recurso presentado por Italia Nostra, asociación creada en 1955, cuyo objetivo es la salvaguardia de los bienes culturales, artísticos y naturales. Italia Nostra considera que se viola la legislación, que establece que «no pueden salir del territorio de la República los bienes que constituyen el fondo principal de un museo».

Icono

El «Hombre de Vitruvio», un verdadero icono del genio del Renacimiento, tenía que haber viajado para la gran exposición que se abre el 24 de octubre en el Louvre de París dedicada a Leonardo con motivo del 500 aniversario de la muerte del llamado «Divino Pintor». Pero, por ahora, la obra no parte, ya que momentáneamente se ha bloqueado la decisión. Pero el Tribunal del Véneto tiene prevista una audiencia para el próximo 16 de octubre y será entonces cuando llegue una sentencia definitiva. Todo podría ocurrir, teniendo en cuenta el gran escándalo que ya se ha producido por el bloqueo del préstamo.

Muy atormentada en los dos últimos años había sido la autorización para exponer el dibujo en el Louvre. Los primeros contactos entre Italia y Francia tuvieron lugar en 2017, con la intención de prestarse obras para organizar exposiciones con motivo de la muerte de Leonardo (2019) y Rafael (2020). En 2018, con el nuevo Gobierno de coalición de la Liga y el Movimiento 5 Estrellas, Italia bloqueó los préstamos de obras de Leonardo al Louvre. La situación cambió radicalmente con el actual Gobierno formado por el Partido Democrático y el M5E. El ministro de Bienes Culturales, Dario Franceschini, viajó el 24 de septiembre a París y firmó el memorándum con su homólogo francés, Franck Riester, para el préstamo. Italia aceptó prestar el «Hombre de Vitruvio» y, a cambio, el Louvre cede para el 2020 dos grandes obras maestras de Rafael: el «Retrato de Baldasarre Castiglione» y el «Autorretrato con un amigo».

Reacciones

Italia vio con cierto recelo e incluso envidia que el Louvre se le adelantara para organizar una gran exposición sobre Leonardo, cosa que los responsables culturales italianos han sido incapaces. Por eso buena parte del mundo del arte en Italia vio con satisfacción y orgullo que en el Louvre apareciera con la «Gioconda» el «Hombre de Vitruvio», que es, después de la Mona Lisa, una de las obras más conocidas de la producción del artista florentino.

Reflejo del malestar que se ha creado en muchos sectores por la decisión del Tribunal del Véneto son las declaraciones del célebre crítico de arte y diputado Vittorio Sgarbi: «Ha sido una absoluta insensatez. Yo he sido superintendente de la Galería de la Academia y conozco bien la situación. El dibujo de Leonardo está siempre conservado en los depósitos y se expone solo en rarísimas ocasiones, no lo ve casi nadie. Al mismo tiempo, los máximos expertos de la conservación en Italia han dicho claramente que el dibujo se puede mover, de acuerdo con el tiempo y la modalidad. Es ridículo el recurso de Italia Nostra, que piensa que la "Gioconda" debe volver a Italia. Si no se expone el "Hombre de Vitruvio" en el Louvre, Italia corre el riesgo de que el museo parisino no nos preste dos obras maestras de Rafael, las más bellas».

Igualmente duro se muestra otro conocido historiador del arte y profesor, Philippe Daverio: «Es una decisión ridícula. Como ciudadano italiano, tendría que denunciar al Tribunal por dañar la imagen de Italia en Europa». Otro destacado crítico de arte, Francesco Bonami, afirma en el diario «La Repubblica»: «Liberad al "Hombre de Vitruvio". El fundamentalismo, en religión como en cultura, es un desastre. Las propias joyas se tienen que mostrar de vez en cuando, no solo en Navidad sino también en una celebración con muchas personas».

El mundo de la política se muestra también en general sorprendido: «Dos países símbolo del arte se ven bloqueados por la burocracia», afirma el diputado de Italia Viva Michele Anzaldi, de la Comisión de Cultura de la Cámara. De todas formas, no hay absoluta unanimidad en el mundo de la Cultura. Lo demuestra la posición del historiador del arte y académico Tomasso Montanari, que exulta: «¡Viva! ¡Hay un juez en Venecia!».

El Louvre ha reaccionado con cautela, a la espera de la sentencia definitiva del próximo 16 de octubre: «Es una decisión que corresponde a Italia». Mientras, en el Ministerio italiano de Bienes Culturales hay indignación, pero se expresa también con precaución hasta la sentencia. «Es incomprensible, el procedimiento para el préstamo ha sido transparente», afirma un portavoz del Ministerio.

De todas formas, no se han perdido todas las esperanzas y se confía aún que el «Hombre de Vitruvio» pueda viajar a París, si el Tribunal, al examinar los informes, llega a la conclusión de que la obra no corre peligro al ser expuesta en el Louvre. Se podría admirar así en París, junto a la «Gioconda», una obra maestra absoluta de la cultura que figura en las monedas de un euro.