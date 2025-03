Destrozan una escultura de María Magdalena en una capilla en Francia por estar desnuda Los vándalos dejaron una nota en la que decían que no aceptaban que la santa fuese representada de esa manera

Una estatua de María Magdalena , situada en la Capilla de San Pilón en Var (Sainte-Baume) , en el sureste de Francia, ha sido destruida por unos vándalos, que dejaron una nota en la que decían que no aceptaban que una gran santa como María Magdalena fuese representada de esa manera. La escultura, de un artista desconocido, representa a una María Magdalena desnuda siendo llevada por dos ángeles, aunque el pelo cubre la mayor parte de su cuerpo. La escultura, de yeso, se instaló hace cinco años cuando se restauró la capilla, pero pronto sería reemplazada por una versión permanente de mármol, informa «The Art Newspaper».

La escultura, antes de ser vandalizada INSTAGRAM

En declaraciones al medio de comunicación France Bleu, Patrick-Marie Bozo, un hermano dominicano de la comunidad de Saint-Baume, dice que los vándalos « rompieron la escultura en varios pedazos, la dejaron a un lado y dejaron una nota . No recuerdo qué palabra usaron, pero decían que era indecente u ofensiva. Es un gesto extremadamente violento. Es posible que no aprueben la forma en que ha sido esculpida, pero no podemos aceptar tales acciones».

Renaud Muselier, presidente del consejo regional de Provenza-Alpes-Costa Azul, describe el acto como «inaceptable» y sus motivaciones, «indignas»: «Nada, absolutamente nada, justifica entrar en una capilla para romper una escultura». Se ha iniciado una investigación después de que Suzanne Arnaud, alcaldesa de Riboux, presentara una denuncia.

