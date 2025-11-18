Suscríbete a
La libertad quedó impresa

«Adolfo, que es y no es Álvaro, remira ese día un ejemplar atrasado pero vigentísimo de ABC, en concreto la edición del día 19 de noviembre de 1976»

Anatomía de un rodaje: Alberto Rodríguez viaja al corazón de la Tansición

Álvaro Morte, caracterizado como Adolfo Suárez, leyendo ABC en un fotograma de 'Anatomía de un instante'
Ángel Antonio Herrera

El Adolfo Suárez que aquí ven oculta un deneí donde pone Álvaro Morte, de oficio actor. Los dos, Álvaro y Adolfo, que son uno, están exactamente en medio del 23 de febrero de 1981, cuando Antonio Tejero quiso inaugurar el horizonte con la ... pistola en la mano. Adolfo, que es y no es Álvaro, remira ese día un ejemplar atrasado pero vigentísimo de ABC, en concreto la edición del día 19 de noviembre de 1976, en cuya portada se recoge la escena inaugural en que las Cortes del Reino han dado el sí, por feliz mayoría, a la democracia, «que ahora tenemos que edificar entre todos», según el párrafo ilustrativo.

