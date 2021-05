Unas obras destapan un mosaico romano bajo una calle de Mérida El pavimento de finales del siglo III o principios del IV d. C. permanecerá en su lugar original, pues continúa bajo la acera y las viviendas

Mónica Arrizabalaga SEGUIR Actualizado: 14/05/2021 09:37h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Abrir zanjas en una ciudad como Mérida es dar un aldabonazo a la Historia que yace bajo sus pies, para que se muestre de nuevo en todo su esplendor. Así ha ocurrido en la calle Benito Toresano, muy cerca del Teatro Romano. Durante unas obras para la instalación de gas, se ha descubierto un mosaico romano de finales del siglo III o principios del IV d.C.

El Equipo de Seguimiento de Obras del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, que realizaba el preceptivo seguimiento arqueológico, ha podido documentarlo en parte. El mosaico, polícromo y decorado con motivos geométricos, debió de ser el pavimento de una casa romana existente en el lugar. Félix Palma, director del Consorcio, señala que «su nivel de conservación es bastante bueno, aunque presenta algunas lagunas y en algunos casos aparece cortado por acometidas de zanjas antiguas».

Detalle del mosaico hallado en Mérida - CONSORCIO MÉRIDA

Aunque se ha ampliado el área de excavación en la medida de lo posible, el mosaico continúa bajo el acerado y las viviendas actuales de la calle, por lo que no ha sido posible documentarlo en toda su extensión. «Por este motivo, su contemplación parcial, y teniendo garantizada absolutamente su conservación, el mosaico permanecerá 'in situ' dentro de su contexto original, que no es otro que una de las habitaciones de la casa romana que allí ha aparecido», indica Palma.

En las excavaciones se trata de localizar también la presencia de zanjas antiguas por las que puedan pasar los tubos para el gas sin que el mosaico resulte dañado.