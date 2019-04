Las teorías de las conspiración más delirantes sobre artistas famosos A comienzos de la semana, el rapero angelino Nipsey Hussle fue acribillado en un tiroteo. En medio de la tristeza, se ha especulado incluso que los Illuminati estuvieran detrás del asesinato. No es el único artista con teorías descabelladas sobre sus espaldas

En medio de la tristeza y los homenajes, las teorías de la conspiración se desataron en torno al asesinato del rapero estadounidense Nipsey Hussle. Y eso que el principal sospechoso de su muerte ya ha sido detenido.

Como suele ocurrir en algunos asesinatos o magnicidios de este perfil, las redes sociales saltan prestas a brindar todo tipo de teorías sobre su muerte apelando a un entramado conspirativo de compleja e invisible estructura que incluye en este caso a empresas farmaceuticas, a los Illuminati o a varios estados, según la BBC.

Pero hay una teoría que es la mediática y que tiene que ver con Alfredo Bowman, más conocido como Doctor Sebi, que es un pseudomédico hondureño sin licencia que afirmaba haber descubierto una milagrosa hierba que curaba el cáncer y el sida, entre otras cosas, habiendo tratado a estrellas como Michael Jackson o John Travolta y del que este rapero estaba preparando un documental.

El batiburrillo informativo que sirve para vincular a este Doctor Sebi con la muerte de Hussle está relacionado, por un lado, con este documental que estaba realizando el rapero sobre el curandero. Por otro lado, el actor Nick Cannon contó en Instagram que él iba a finalizar el documental y que «¡No pueden matarnos a todos!». Además, el último mensaje en Twitter de Hussle, bastante críptico, fue: «Tener enemigos fuertes es una bendición». Y todo esta especulación se vio acrecentada cuando se vinculó el nombre del gurú señalando que la cantante Lisa Lopes, más conocida como «Left Eye», del gruo TLC, dicen que murió tras visitar a Dr. Sebi en 2002.

Michael Jackson sigue vivo

Michael Jackson, de atroz actualidad por el documental en el que se le señala como abusador de menores por sus propias víctimas, también es partícipe de una delirante teoría. «El rey del pop» falleció el 25 de junio de 2009. Según el dictamen forense, el artista murió por una intoxicación del anestésico propofol. La sustancia le fue administrada por su médico personal, Conrad Murray.

Como fue una muerte extraña, de un personaje extraño y famosisísimo, las especulaciones se dispararon inmediatamente tras su muerte. Una de las más llamativas, de hace tres años, fue la de que su hija Paris Jackson subió una fotografía a las redes posando en su coche. Y en la parte de atrás había una oscura figura que recordaba a... su padre. Inmediatamente, las redes ardieron especulando con esta idea.

Nicolas Cage es un vampiro

Atención a la chorrez que propagó hace varios años un vendedor de antigüedades, que decía tener la prueba de que Nicolas Cage era un vampiro porque hay una foto de 1870 de un tipo que guarda una gran parecido con el acxtor. Este hombre llamado Jack Mord decía que «no se trata de ningún truco fotográfico» y que encontró la instantánea revisando archivos porque es fanático de la fotografía de la época de la Guerra Civil estadounidense. «Mi teoría es que él es una especie de muerto viviente o vampiro que se reinventa así mismo cada 70 u 80 años. Entonces vuelve a rejuvenecer o nacer y se convierte en otra cosa completamente diferente», explicó Jack Mord. La foto se pusó a la venta en Ebay por un millón de dólares.

Larry Stylinson

En la época de mayor éxito de One Direction, el rumor de que los cantantes de la banda Harry Styles y Louis Tomlinson tenían una relación era tan fuerte que los fans les llamaron Larry Stylinson. «Sucedió de manera natural para mi y para Harry», explicó Tomlinson, «porque una cierta cantidad de fans dibujó esta conspiración». Estos conspiradores sostenían que los artistas lo ocultaron por orden de sus mánagers para hacer ver a las fans de que estaban al alcance de cualquier chica, y analizaban todas sus prendas de ropa, tatuajes... encontrando nexos para justificar esta teoría.

Al principio, Styles y Tomlinson l lo vieron como algo gracioso. Pero, finalmente, tuvieron que salir a desmentirlo porque no había verdad en ello y empezaba a ser «irrespetuoso».

Elvis es un pastor y sigue actuando

Cuando el 16 de agosto de 1977 se conoció la noticia de la muerte de Elvis Presley, muchos de sus fans se negaron a creerlo. El Rey del Rock no podía haberse ido, era imposible. Desde el minuto uno comenzarón a surgir teorías conspirativas que aseguraban que el artista de Tupelo había organizado un audaz montaje para desaparecer de la vida pública y refugiarse en algún lugar desconocido. Y aún hoy siguen apareciendo nuevas especulaciones que sugieren que sigue entre nosotros. Vamos a contar la última y más disparatada. Esta nueva teoría asegura que Elvis no sólo está vivo, sino que además canta todos los domingos en una parroquia de Arkansas. Según esta última hipótesis, ahora sería un pastor llamado Bob Joyce que, además de una voz parecida, tendría una cicatriz en el ojo derecho igual que la que Elvis se hizo a los 25 años, lo cual despejaría toda duda. Lo más gracioso es que el propio Joyce ha desmentido ser el Rey del Rock, pero eso no ha servido para detener la conspiranoia.

Jim Morrison simuló su muerte

Casi 50 años después del fallecimiento de la estrella del rock en París, aún siguen surgiendo enigmas sobre qué pasó realmente, sobre todo alimentadas por la famosa frase del teclista de «The Doors», Ray Manzarek, cuando dijo: «Me preguntó si todo esto no fue un truco de Jim». También ayudó a levantar el edificio conspiranoico este comentario de su batería John Densmore: «¡La tumba es muy corta!». De hecho, hay una teoría que afirma que sí, que efectivamente está muerto y murió en la capital francesa, pero que su cuerpo no está enterrado en el cementerio Père-Lachaise de, sino que fue recuperado por su familia, que lo llevó de vuelta a Estados Unidos y donde pudieron darle el último adiós. Y todo ello sin que se le hiciera la autopsia al cadáver, ni se avisara a tiempo de su entierro. Ni siquiera se anunció el lugar ni se organizó ningún tipo de ceremonia. De hecho, en el momento de dar sepultura a Morrison tan solo asistieron cinco personas.

Hace cuatro años, Marianne Faithfull desveló al mundo la verdadera causa de la muerte de Morrison: una sobredosis de heroína. La cantante británica confesó que ella y el que fuera su pareja, De Breiteuil, se encontraban en París ese fatífico 3 de julio. Ella decidió quedarse en el hotel y no ir a visitar a Morrison, su novio sí fue. Y De Breiteuil se fue a ver a Jim Morrison y lo mató. «Lo que quiero decir es que estoy segura de que fue un accidente. Pobre bastardo ¿Fue que el 'caballo' era demasiado fuerte? Sí. Y murió. Y yo no sabía nada sobre esto. De todas maneras, todo el mundo relacionado con la muerte de este pobre chico está muerto ya. Excepto yo», le dijo a «Mojo».

Kurt Cobain fue asesinado por su mujer

Ríos de tinta y de fake news corrieron alrededor del suicidio del atormentado líder de Nirvana. Kurt Cobain fue hallado muerto el 5 de abril de 1994 en su apartamento en Seattle con un disparo en la cabeza. De hecho, incluso hace solo cuatro años, apareció un documental llamado «Soaked in Bleach» en donde se volvía a insinuar que «pudo hacerse pasar por un suicidio algo que no lo fue». Courtney Love, viuda de Cobain, aseguró entonces que «Soaked in Bleach» no es un documental autorizado y envió cartas a todos los cines que pensaban estrenar la cinta pidiéndoles que desistieran. Y ahí están los rumores jamás demostrados y desmentidos, de que si Love habría propuesto a un tipo, el cantante de The Mentors, que matara a su exmarido; que si el propio padre de Love dijo estar convencido que su hija habría participado en su asesinato (porque no cuadra que se disparara si tenía tal cantidad de heroína encima que no podría levantar el arma él solo), que las razones para hacerlo eran porque Cobain quería sacarla del testamento... Las especulaciones siempre la perseguirán.

Natalie Wood, misterio sin resolver

En este caso, no son teorías delirantes pero sí surgió una rumorología mítica. La muerte de Natalie Wood, a los 43 años de edad, ha sido desde hace casi cuatro décadas un misterio en Hollywood. La prematura muerte de la actriz, ahogada en 1981, supuso una de las peores tragedias en la meca del cine. Durante más de 35 años, los rumores y la especulación giraron en torno a este fallecimiento. La actriz murió supuestamente ahogada mientras estaba disfrutando de unos días en su yate. Después de una ardua investigación de dos semanas, la policía dictaminó que su muerte fue accidental, diciendo que se resbaló y se ahogó cuando intentaba acceder a un bote inflable para abandonar el yate. Sin embargo esta versión no llegó a convencer y, desde ese día hasta hoy, se han planteado cientos de rumores y versiones conspirativas sobre un posible asesinato de la actriz. De hecho, recientemente, o sea décadas después, han aparecido testimonios que cuestionan esta accidentalidad y hablan que se pudieron haber escuchado gritos y sonidos estrepitosos provenientes del camarote de la pareja (Wood estaba con su esposo Robert Wagner). A esta versión se unen la de otros dos testigos que escucharon a un hombre y una mujer discutiendo en la parte trasera del bote y creen que las voces eran las de Wood y Wagner, que posteriormente se supo que era un marido muy celoso. Estas declaraciones difieren por completo de la versión original de los hechos.