Plácido Domingo, vetado en España y celebrado en Salzburgo Uribes carga contra el cantante, que recibe el premio Austriaco de Teatro Musical 2020

Juan Carlos Delgado Actualizado: 07/08/2020 02:09h

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ratificó ayer que el INAEM mantendrá el veto a Plácido Domingo. ¿El motivo? «Cuando se cometen actos graves y se asumen, eso tiene consecuencias en la vida pública y en la vida social», explicó el ministro en declaraciones a Ep. «Tomamos una decisión en su momento vinculada a una declaración del propio Plácido Domingo. De hecho, hasta ese momento no había habido ningún problema en cuanto a su presencia, porque además en este país y en cualquier Estado de derecho rige la presunción de inocencia siempre», añadió, haciendo referencia a un comunicado del propio cantante.

Domingo, aseguró Rodríguez Uribes, «dice en un momento que hizo daño a una serie de mujeres, que les pide perdón y que asume responsabilidades». «En ese contexto, entendimos con la directora del INAEM que no era razonable en ese momento su presencia y formaba parte de esa asunción de responsabilidad que él mismo había aceptado», zanjó.

Se da la circunstancia de que estas declaraciones se produjeron el mismo día en el que el cantante recibía el premio Austriaco de Teatro Musical 2020 en el aeropuerto WA Amadeus de Salzburgo, un reconocimiento a su larga y exitosa trayectoria profesional. ¿Una coincidencia calculada?

Además, Domingo concedió ayer una entrevista al diario italiano «La Repubblica» en la que dijo tajantemente que él no había abusado de nadie, negando así las afirmaciones del ministro español. En ella, el cantante reconoce que hoy es «una persona diferente» y que ya no tiene «miedo». «Estoy enojado y deprimido, especialmente porque toda mi familia ha sido involucrada. El sufrimiento es enorme para todos», añadió. Además, reiteró que, cuando echa la vista atrás, no ve «ningún delito» de su parte que pueda «haber dejado heridas abiertas».

«Ahora solo puedo tomar conciencia de que no podré cantar en algunas partes del mundo como Estados Unidos y España y no por la decisión del público, que continúa incesantemente enviándome mensajes de solidaridad», lamentó.

Domingo subrayó, por último, que prefiere dar entrevistas a los medios italianos porque «Italia está preparada para abrazarle de nuevo». En diciembre del año pasado, precisamente, el artista celebró el cincuenta aniversario de su debut en la Scala de Milán. Entonces, el público le brindó casi 20 minutos de aplausos después de un concierto en el que el músico hizo un recorrido por su gran repertorio verdiano, incluyendo arias y duetos de «Nabucco», «Macbeth», «Don Carlo», «Las vísperas sicilianas» y «El Trovador».