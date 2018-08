La Orquesta Real de Holanda despide a su director, acusado de comportamiento sexual inapropiado Tras las revelaciones del «The Washington Post», Daniele Gatti pidió perdón a «todas las mujeres que he conocido en toda mi vida»

REUTERS

El director de la renombrada Real Concertgebouw Orchestra, Daniele Gatti, ha sido despedido por acusaciones de acoso sexual, según comunicó la orquesta este jueves.

Las acusaciones surgieron por primera vez en un artículo el 26 de julio en «The Washington Post», en donde varias cantantes femeninas acusaron a Gatti de toqueteos y otros comportamientos sexuales inapropiados.

Gatti, quien se unió a la Orquesta Concertgebouw en 2016, no pudo ser contactado para hacer comentarios. Pero después de apareciera la noticia, el músico emitió una disculpa a «todas las mujeres que he conocido en toda mi vida», especialmente aquellas que creían que él no las había tratado con el respeto y la dignidad que merecían.

«Desde la publicación del artículo en el Washington Post, varias compañeras de la Royal Concertgebouw Orchestra informaron de experiencias con Gatti, que son inapropiadas teniendo en cuenta su posición como director», explico la orquesta en un comunicado.

«La Royal Concertgebouw Orchestra ha terminado la relación con el director de orquesta Daniele Gatti con efecto inmediato», añade el mensaje. Las acusaciones han «dañado irremediablemente la relación de confianza entre la orquesta y el director de orquesta» y Gatti será reemplazado por otros directores en todos los próximos conciertos, dijo.

Gatti es la primera figura internacional en los Países Bajos en el punto de mira del movimiento social #MeToo. En el artículo del Post se le acusa de asaltar a dos mujere en los camerinos en los 90, una en Chicago y otra en Bolonia.