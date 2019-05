El desconcertante hallazgo de antiguas monedas españolas en el desierto de Utah

Un excursionista ha encontrado supuestamente en un parque nacional del sur de Utah, en Estados Unidos, dos monedas españolas que podrían remontarse a antes de la llegada de los conquistadores españoles al lugar, e incluso antes del descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Aún no ha sido confirmado el origen ni la antigüedad de las monedas, pero se cree que la mayor coincidiría con las que fueron acuñadas en 1660 en Madrid y la menor, con monedas de la década de 1290.

«Esto es muy emocionante», dijo el arqueólogo Brian Harmon, del servicio de parques, al diario Deseret News. «Nunca he visto nada como esto en mi carrera».

