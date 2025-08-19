Suscribete a
ABC Premium
Incendios forestales
Castilla y León declara alerta de riesgo para toda la Comunidad y ‘alarma extrema’ para zonas de León, Zamora y Palencia

Un estudio español revela cómo detectar supernovas a una velocidad récord

Los investigadores consiguen datos apenas 48 horas después de una explosión, y creen que se podría hacer todavía más rápido

Sin necesidad de supernovas: demuestran que una estrella puede colapsar directamente en un agujero negro

Un estudio español revela cómo detectar supernovas a una velocidad récord
José Manuel Nieves

José Manuel Nieves

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las supernovas se cuentan entre los fenómenos más violentos del Universo. Se trata de colosales explosiones que marcan el fin de muchas estrellas masivas, o de enanas blancas que residen en sistemas binarios. Estrellas que colapsan, incapaces de soportar su propio peso, y que ... cuando explotan liberan una cantidad de luz y de energía tan inmensas que eclipsan, durante un tiempo, el brillo de sus galaxias anfitrionas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app