Continúa suspendida la circulación ferroviaria entre Madrid y Galicia por séptimo día consecutivo

Psicólogos de emergencias en primera línea de los incendios: «Lo más difícil de combatir es el efecto de los bulos sobre los afectados»

Tres representantes de los grupos de intervención psicológica en desastres y emergencias de Castilla y León, Galicia y Extremadura explican cómo ayudan a los afectados a procesar sus emociones y recuperar el control

Última hora de los incendios de Castilla y León, Galicia y Extremadura

Hastío en la población: "¡Que arda ya todo para volver a vivir tranquilos!"

Uno de los afectados de los incendios en Molezuela de la Carballeda.
Uno de los afectados de los incendios en Molezuela de la Carballeda. Ignacio gil
Raquel Alcolea

Raquel Alcolea

¿Cómo se consuela a alguien que ha perdido su casa, su pueblo o su modo de vida en uno de los graves incendios que están asolando media España? ¿Qué se le dice para calmar su ira, su rabia, su tristeza, su miedo y incertidumbre? ... La respuesta a estas preguntas no se mide en palabras, fórmulas o frases mágicas, sino una escucha activa. Como explica Ángel Casado, uno de los miembros más veteranos del Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (GRIPDE del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León no se puede intervenir sin saber y entender lo que está sintiendo esa persona. Por tanto esa escucha no implica dejarles hablar sin límites o sin control sino que consiste en propiciar «una ventilación emocional», que es una expresión controlada y saludable de esas emociones intensas que surgen en situaciones dramáticas o de crisis. «Eso se consigue aportando cercanía y acompañando a esa persona a través del lenguaje no verbal. Quizá no podamos ponernos en su lugar porque no hayamos vivido lo mismo que ellos, pero sí que podemos hacer que sientan que conectamos con sus emociones y sus sentimientos. Y esa conexión es lo que les ayuda a recuperar la sensación de control y a no sentirse solos«, aclara.

