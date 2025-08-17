Suscribete a
Viaje al infierno español: un recorrido por las entrañas de los incendios en el Norte

Al fuego se le apaga por detrás, dicen los labriegos. Pero cuando en el monte abandonado el viento cambia de dirección, el pasto acumulado convierte la tierra en gasolina y la vida en una hoguera. He aquí un recorrido de más de quinientos kilómetros por los incendios de Zamora, León y Orense

El camino que tienen por delante las más de 112.000 hectáreas quemadas

Vecinos de La Gudiña, en Orense, gritan ante el desconsuelo al haber vecinos y familiares atrapados en un incendio
Texto: Karina Sainz Borgo | Fotos: Ignacio Gil

Enviados especiales a los incendios de Zamora, León y Orense

El fuego se detuvo a las puertas del cementerio de Cubo de Benavente, un pueblo de 117 habitantes ubicado en Zamora, al noroeste de Castilla y León. La cal blanca mordida por la ceniza separa el pasto humeante de las tumbas, cuyas cruces permanecen intactas. ... Cinco kilómetros separan esta localidad de Molezuelas de Carballeda, comarca donde se originó el primer y más virulento fuego que avanzó desde Zamora hasta León hace ya casi una semana. En el recorrido inicial entre estos dos pueblos —de apenas cinco kilómetros, insisto—, se despliegan unas 3.500 hectáreas de pinares carbonizados. Esto parece el fin del mundo. Y lo es.

