Incendios en Castilla y León, Extremadura, Galicia y el resto de España hoy, en directo: fuegos activos y última hora

Sigue en directo la última hora de los incendios en España y últimas noticias de Castilla y León, Extremadura, Galicia y resto de España.

10:41 Continúa interrumpido el tráfico ferroviario de alta velocidad entre Galicia y Madrid Continúa interrumpido el tráfico ferroviario para trenes de alta velocidad entre Galicia y Madrid hasta que las autoridades competentes permitan la reanudación, según ha informado Renfe a través de sus redes sociales. «Se mantienen los trenes especiales para el tramo Zamora-Madrid en ambos sentidos», ha detallado.

10:39 Comienzan a evacuar a los municipios próximos al Lago de Sanabria Comienzan a evacuar a los municipios próximos al Lago de Sanabria (Zamora), en el término municipal de Galende, ante el avance de las llamas. Protección Civil ha lanzado un mensaje de alerta ante el «grave peligro por incendio forestal»: advierte a la población para que esté preparada ante un previsible desalojo y se ofrece el Centro de Transportes de Benavente como centro de cogida. Las autoridades han cortado la carretera de La Laguna de los Peces (ZA-103) y han desalojado a turistas y residentes de la zona. Solo se permite el acceso a los ganaderos «bajo su responsabilidad», según informa la Subdelegación del Gobierno en Zamora.

10:18 Castilla y León: 26 incendios activos En Castilla y León, 10 de 26 incendios activos se encuentran en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en las provincias de Zamora, León y Salamanca. Preocupa la evolución de fuegos como el de zona de Canaleja, entre León y Palencia, que ayer alcanzó las inmediaciones de la localidad de Guardo, donde, gracias a los «intensos» trabajos realizados durante la noche, se ha conseguido contener el avance de las llamas. Las previsiones meteorológicas a partir de las 12 horas del mediodía son «muy desfavorables», con vientos de entre 40 y 50 kilómetros por hora y de orientación variable, lo que podría dificultar las labores de extinción, según ha explicado director técnico de extinción de dicho incendio, Ángel Sánchez.

10:09 Robles acusa al PP de actuar con «demagogia política» La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha acusado al PP de actuar con «demagogia política» al pedir más medios militares para luchar contra los incendios forestales que están asolando gran parte del territorio español, y ha precisado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) lleva desplegada desde el día 2 de agosto ya que estos agentes son los únicos que pueden atacar directamente el fuego.

09:54 Cataluña pone medios a disposición de las comunidades afectadas «Ponemos a disposición de las comunidades autónomas afectadas por los trágicos incendios un nuevo avión de vigilancia y ataque (AVA), un bombardero, dos columnas móviles de Bombers de Catalunya y medios aéreos del cuerpo de Mossos . Mi sentido pésame a los familiares, compañeros y compañeras del bombero que ha perdido la vida durante las labores de extinción. Toda mi solidaridad y apoyo a las personas afectadas. Continuamos muy pendientes de la situación en Cataluña», ha anunciado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a través de sus redes sociales.

09:48 Un total de 15 vías están cortadas por los incendios forestales Un total de 15 carreteras se encuentran cortadas en estos momentos por los incendios forestales. En León: la N-621 y la LE-2703 en Portilla de la Reina, la CL-626 en Puente Almuhey, la LE-2711 en Retuerto, la LE-164 en Yebra y la LE-5228 en Salas de los Barrios. En Zamora, la ZA-102 y la ZA-103 en Villanueva de la Sierra. En Palencia, la CL-615 en Guardo. En Cáceres: la CC-218 en Casas del Monte, la CC-219 en Gargantilla, la CC-224 en Hervás y la CC-234 en Valdastillas. En Ourense, la OU-121 en Vales. Y en Asturias, la CO-4 en Covadonga.

09:47 El nivel de riesgo de incendio forestal para hoy es extremo en toda la Región de Murcia El nivel de riesgo medio de incendio forestal previsto para hoy es extremo en toda la Región de Murcia, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

09:47 Convocada una manifestación para reclamar el nivel de emergencia 3 en León Un grupo de vecinos y afectados por los incendios en la provincia de León ha convocado para este lunes, a las 20.00 horas frente al Ayuntamiento de Ordoño II en la capital, una concentración para exigir que se declare de forma inmediata la emergencia de nivel 3, de interés nacional. Denuncian que la situación es crítica, con el fuego incluso en el Parque Nacional de Picos de Europa y un aire ya irrespirable en varias comarcas de la provincia, lo que pone en riesgo la salud de la población más vulnerable. Critican la falta de medios de la Junta para frenar las llamas, que siguen avanzando sin control, y aseguran que la magnitud de la catástrofe supera con mucho la capacidad autonómica y local. Reclaman la intervención del Gobierno central, la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y señalan también como responsable al director general de Patrimonio Natural, José Ángel Arranz, por lo que consideran una gestión marcada por la falta de previsión, el recorte de recursos y la precariedad laboral de los bomberos forestales.

09:47 Robles: «En 20 años de la UME, no han visto nada igual» «En 20 años de la Ume, no han visto nada igual. Yo no puedo decir cuál es el fuego más complicado. El intenso humo hace que no sea posible acercarse por aire para la extinción. Estamos viendo incendios como no se han vivido en 20 años, tienen unas características muy especiales por el cambio climático y la ola de calor», asegura la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la SER.

09:47 Extremadura sigue pendiente de Jarilla A falta de información oficial, el incendio de Jarilla, con 11.000 hectáreas y 130 kilómetros de perímetro, continúa «completamente activo», aunque la situación es de mayor tranquilidad que ayer. Las condiciones meteorológicas mejoran y seguirán haciéndolo todo el día. La buena noticia de la noche es que la reactivación en Aliseda pudo contenerse.

09:46 Extremadura levanta las medidas de evacuación de Viñas de la Mata y el confinamiento en Casas del Monte y Segura de Toro La Junta de Extremadura ha levantado las medidas de evacuación de la urbanización Viñas de la Mata, tras haberse logrado estabilizar el fuego en Casar de Cáceres, así como las de confinamiento de Casas del Monte y Segura de Toro que fueron adoptadas por la desfavorable evolución del incendio de Jarilla.