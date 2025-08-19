Suscribete a
«¡Que arda ya todo para volver a vivir tranquilos!»

La pesadilla del fuego que regresa cada verano provoca el hastío de poblaciones de edad avanzada a las que combatir los incendios solo provoca angustia y miedo

Gobierno y PP se encaran por la falta de medios pero todos rechazan pedir el nivel 3 de emergencias

Vecinos de la localidad orensana de Vilar de Cervos
Vecinos de la localidad orensana de Vilar de Cervos
José Luis Jiménez

José Luis Jiménez

Vilardevós (Orense)

A Vilar de Cervos ha vuelto hoy la furgoneta del pescadero, que es lo más parecido al regreso a la normalidad tras la última semana. Está de oferta la sardina, muy fresca. El comentario del vendedor con las vecinas es que hoy ya no hay ... niebla, que en realidad no era tal, sino el humo que espesaba las calles de este pequeño pueblo del municipio de Vilardevós, al sur de la provincia de Orense. «¿Y esto a quién le interesa? ¿Quién gana con todo esto?», son las preguntas sin respuesta. Aquí saben bien qué es el fuego. En los últimos días han sufrido hasta tres incendios al mismo tiempo, cada uno en una parroquia de la localidad: en Vilar de Cervos, casi mil hectáreas; en Moialde, sobre seiscientas; en Fumaces, un ciento.

