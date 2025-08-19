El Ejército del Aire lanza este mensaje a todas las zonas afectadas por los incendios en España: «Mientras quede una llama en nuestra tierra...»

Los incendios forestales este verano en España están siendo especialmente devastadores, con miles y miles de hectáreas quemadas, motivados por el calor extremo, la presencia del viento o el mal estado de algunas zonas rurales.

A fecha 19 de agosto de 2025 continúa el fuego activo en diferentes puntos de nuestro país, con 64.000 hectáreas calcinadas en la provincia de Orense, lugar que un día más se ha vuelto a despertar con la preocupación ante el avance de las llamas. Castilla y León también está afectada por los incendios en su propio territorio, además de otro como el de Jarilla (Cáceres) que puede entrar por territorio salmantino.

En la labor de extinción del fuego está teniendo un papel fundamental las Fuerzas Armadas de España, con efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y del Ejército del Aire sobre el terreno para tratar de contener el avance de estos incendios forestales.

Este martes 19 de agosto, el Ejército del Aire, en su cuenta oficial en 'X' (antiguo Twitter), ha dejado un mensaje de confianza hacia el pueblo español, a la vez que aportaba las cifras relativas a la jornada del lunes, una más de trabajo en esta oleada de incendios que asola España desde hace algunos días.

«Mientras quede una llama en nuestra tierra, os seguiremos cuidando desde el cielo. El 43 Grupo continúa trabajando sin descanso. Estos son los datos de extinción de ayer: Tiempo de vuelo: 62:45H. Descargas: 217», escribía el Ejército del Aire, que a través del 43 Grupo de Fuerzas Aéreas, está jugando un papel fundamental en la lucha contra el fuego con aviones especializadas que descargan litros y litros de agua.

Un piloto de estos hidroaviones intervino este lunes en Espejo Público, en Antena 3, donde reveló la gravedad de lo que está sucediendo. «Incluso las personas más experimentadas de esta unidad dicen que en muchos años no habían nunca algo así por la cantidad de focos diferentes que se están produciendo. Nos mandan a una zona, pero en cuestión de minutos aparece otro foco en otra zona incluso más complicada de acceder para los medios terrestres, por lo que tenemos que ir allí», reconocía el teniente Rubén Corral.

✈️ Juntos vamos a conseguirlo. Esta frase resume el gran trabajo de las Fuerzas Armadas cuando se las necesita, y el 43 Grupo del @EjercitoAire no es menos.



«Nosotros nos preocupamos cuando va a afectar a zonas críticas, como pueden ser los pueblos, las autovías, granjas... cualquier zona donde pueda estar en riesgo la vida de personas. El viento no cesa, la ola de calor tampoco ayuda. Es cuestión de seguir trabajando, no decaer nunca y no tirar la toalla. Yo creo que juntos vamos a poder con ello», afirmaba este piloto del 43 Grupo del Ejército del Aire.

Unas declaraciones que compartió el Ministerio de Defensa de España a través de sus redes sociales. «Juntos vamos a conseguirlo. Esta frase resume el gran trabajo de las Fuerzas Armadas cuando se las necesita, y el 43 Grupo del Ejército del Aire no es menos».