Mousse de aguacate y cacao: el postre saludable para escapar del azúcar

El aguacate es sin duda una de las frutas que más se ha popularizado en los últimos tiempos en España. A comienzos de 2019 se registraba un consumo de 74 millones de unidades en el año inmediato anterior y un incremento en dicho consumo del 35%.

Ingredientes (6 personas) Aguacates maduros 1 y medio Plátano bien maduro 1 Cacao puro en polvo desgrasado (sin azúcar) ¼ de taza Crema de cacahuete ¼ de taza Chocolate 80% cacao 30 gramos Dátiles medjool 4 Leche de coco ¾ de taza Sal en escamas Media cucharadita Canela molida y pistachos molidos Opcional

Este producto de la tierra ha pasado de ser un alimento de moda a asentarse como parte de la cesta de la compra de las personas que quieren realizar una alimentación más saludable. Los frutos del aguacatero presentan hasta un 30% de contenido graso, casi todo son ácidos grasos monoinsaturados. La variedad Hass es una de las más comunes y mejores por sus cualidades, es de piel negra y granulosa. Las variedades Pinkerton, Fuerte y Reed, de piel más lisa y verde, también son relativamente grasas. Las variedades menos grasas (y verdes) son la Lula, Booth, Zutano y Bacon.

Los aguacates no comienzan su proceso de maduración hasta después de ser recolectados, empezando este proceso por el extremo ancho y progresando hacia el pedúnculo. En casa podemos acelerar la maduración colocándolos dentro de una bolsa de papel o cerca de alguna fruta productora de etileno como el plátano.

Además, son considerados un alimento muy saludable, ya que contienen más de 25 nutrientes esenciales, incluyendo las vitaminas A, B, C, E, y K, cobre, hierro, fósforo, magnesio y potasio (más de 3 veces el contenido de un plátano) entre otros. Los aguacates contienen fibra, proteínas y beneficiosos fitoquímicos como son el beta-sitosterol, glutatión y luteína, el carotenoide de efecto antioxidante más presente en esta fruta. Su contenido en vitaminas del complejo B y ácido fólico los hace especialmente interesantes.

Aguacate, fruta de temporada

No deja de ser, precisamente por su elevado contenido graso, una de las frutas que nos aporta más calorías (aproximadamente unas 200Kcal./100g.) de las cuales aproximadamente el 77% proviene de las grasas, en este caso y principalmente del ácido oleico. Se incluye habitualmente como topping para nuestras tostadas o como parte de las ensaladas y sopas frías más deliciosas. Pero no solo eso, también puede ser utilizado para realizar helados cremosos, salsas cremosas, pestos y también postres como tartas veganas o mousses: un postre denso, rico en nutrientes, no muy dulce y versátil porque lo podemos convertir fácilmente en una crema de cacao para untar.

Mousse de aguacate y cacao

Preparación:

Derretir al baño maría el chocolate con la leche de coco con cuidado de que no entre agua para que no quede grumoso. Mezclar hasta que ambos ingredientes se integran y retirar del fuego. Dejar atemperar.

Agregar todos los ingredientes y el chocolate derretido ya frío a un procesador de alimentos y mezclar hasta que esté cremoso y suave. Agregar más leche de coco y volver a mezclar si quedase muy espeso.

Dividir entre 6 vasos pequeños para servir, cubrir con film transparente directamente sobre el pudding y enfriar durante unas horas o de un día para otro. Antes de servir, espolvorear con pistachos molidos y una pizca de sal.

Receta del mousse de aguacate con cacao

En esta receta es fundamental que tanto los aguacates como el plátano estén maduros. Se puede incrementar el dulzor con más dátiles. No debemos preocuparnos si al triturar queda muy húmedo, al enfriar la mezcla se queda firme rápidamente.