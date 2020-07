Cómo preparar los cafés más refrescantes: frapé, dalgona o mocca

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

¿Alguien más por aquí necesita un café cargado por las mañanas? O el de a media mañana, el de después de comer, el de a media tarde... ¡Nunca son sufientes! Pero es que no solo su cafeína es buena para nuestro organismo, también se ha demostrado mediante estudios que el café mejora varios aspectos de la función cerebral y nuestra memoria.

No obstante, y aunque esta bebida no hace mal a nuestro cuerpo, sí existe un número de tazas de cafés recomendadas diarias: según un estudio publicado recientemente en American Journal of Clinical Nutrition, tomar más de seis tazas al día puede ir en detrimento de la salud pues, según sus datos, puede incrementar hasta un 22% el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular.

Hidratarse en verano y durante todo el año es un factor muy importante para combatir las altas temperaturas, recuperarnos tras una actividad física intensa y en definitiva, para que todas las funciones fisiológicas corporales funcionen correctamente. Hoy en día existen muchos tipos de bebidas refrescantes sin necesidad de acudir a los refrescos, y entre ellas se encuentra el café con hielo. ¿Sabías que el café es una de las bebidas más consumidas del mundo junto al agua y el té?

Patricia Ortega ( @patriortega_nutricion), dietista y nutricionista, diferencia 3 tipos de café: natural, mezcla y torrefacto. «Lo que los diferencia es el sabor, aroma, procesado del grano, contenido en azúcar, etc. El café torrefacto se obtiene al tostar el grano de café con azúcar, por eso suele ser más dulce. Si eres "cafetero" te recomiendo que utilices más un café natural y así evites el consumo de ese azúcar añadidos», aconseja.

Tipos de cafés. - Adobe Stock Cafés frescos para el verano La nutricionista Patricia Ortega diferencia los siguientes cafés para refrescarte este verano: - El clásico café con hielo y limón. «Tan simple como poner un hielo y una rodaja de limón en un vasito y añadir un café solo», dice. - Capuccino frappé. Se compone de café solo con crema batida o nata, azúcar y hielo picado. Dice Patricia Ortega que para mejorar su composición a nivel nutricional habría que cambiar la crema por una leche entera o bebida vegetal sin azúcar añadido y utilizar una espumadora para crear esa textura más densa tipo nata. «No añadir el azúcar también sería recomendable; es mejor utilizar un edulcorante o directamente acostumbrar al paladar reduciendo el nivel de dulzor poco a poco», aconseja. - Café con horchata. Necesitarás café solo, horchata sin azúcar añadido (la puedes hacer en casa con unas chufas) y hielo picado. Mezclar todo bien y... ¡Listo! «Si quieres que predomine un poco más el sabor de café, simplemente añade más proporción de este que de horchata», indica la experta. - Café vietnamita o bombón helado. Este tipo de café también es muy común y además bastante agradable a nivel paladar para los más dulzones. ¿Por qué? porque a parte de café y hielo, se utiliza leche condensada, muy rica en azúcares, por lo que bajo mi punto de vista sería un tipo de café a pedir en baja frecuencia y además buscando entre las muchas ofertas de este tipo de leche, aquella que tenga un contenido en azúcares añadidos más bajo. - Café dalonga. Es una nueva tendencia de café frío cuyos ingredientes son: dos cucharadas de agua caliente, 2 cucharadas de café instantáneo, leche o bebida vegetal (preferiblemente fría) y sin azúcar añadido, edulcorante (opcional). «El café dalgona se hace usando una cantidad muy pequeña de agua a la que añadiremos café soluble y azúcar o un edulcorante granulado en gran cantidad para conseguir saturar el agua y que monte batiendo con varillas unos 4 minutos. Esta espuma la servimos sobre bebida vegetal o leche con hielo. Sin azúcar ni edulcorante, tal y como yo hice, puede llegar a montar pero no adquiere la misma consistencia, aunque es aceptable, pero el sabor es horrible. Como comer café soluble, no resulta nada agradable», dice Israel, del equipo Realfooding. «Quien quiera probarlo, mi consejo es que se reserve para tomar en una ocasión especial y que haga la receta original. Incluso aunque sustituyamos el azúcar por edulcorantes acalóricos seguros no sería una preparación para tomar habitualmente, ya que el café soluble es rico en acrilamidas, sustancia calificada como potencialmente cancerígena», explica Israel. Para hacerlo tienes que agregar el café instantáneo, el edulcorante y el agua caliente en un bol pequeño y batir hasta que quede una mezcla homogénea y espesa. En la taza donde queramos servir, añadir la leche o bebida vegetal fría y luego agregar la mezcla del bol. Si todavía la quieres más fría, puedes añadir unos cubitos de hielo en la superficie. ¡Listo! - Peanutcafe. «Yo hago el peanutcafe con un café solo, una cucharada pequeña de crema de cacahuete sin azúcar añadido, canela al gusto, 1/2 taza de leche o bebida vegetal (sin azúcar añadido) y hielo. Batir la mezcla del café con la leche, la canela y la crema de cacahuete hasta conseguir una mezcla homogénea. Servir en la taza, añadir el hielo y ¡a disfrutar!», cuenta Patricia Ortega. - Café moca. Otro clásico de los cafés. Para prepararlo necesitas (además de hielo): 1 café solo, cacao en polvo sin azúcar añadido, 1/2 taza de leche o bebida vegetal (sin azúcar añadido) y opcionalmente edulcorante. «Para prepararlo, calienta la leche o bebida vegetal y que forme espuma; prepara un café expreso y viértelo en la taza. Mezcla bien el cacao en polvo con el expreso, añade el hielo y encima la leche con espuma. Puedes espolvorear un poquito más de cacao en polvo por encima y ¡listo!, explica la nutricionista. Muchas recetas de café moca llevan sirope de chocolate con el expreso en vez de cacao. Puesto que el sirope tiene mucho azúcar añadido, puedes derretir al baño maría una onza de chocolate del 80 o 85% de cacao y así evitamos tanto azúcar añadido.

Con tantas ideas será imposible cansarse del café este verano. Las combinaciones pueden ser numerosas pero por tu salud, no abuses del café (puede ser irritativo a nivel intestinal). «Intenta consumirlo sin azúcar añadido y que el paladar se acostumbre a su sabor original, y siempre buscar la versión más placentera, pero también más saludable de tu combinación favorita para este verano», aconseja la nutricionista Patricia Ortega.