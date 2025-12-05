Pablo Ojeda, nutricionista: «El hígado graso no solo aparece por comer mal, cada vez más mujeres lo desarrollan sin saberlo»

La enfermedad no alcohólica del hígado graso es cada vez más común entre la población española. Esta afección aparece cuando se produce una acumulación excesiva de grasa en las células de este órgano. Desde Mayo Clinic indican que los síntomas son cansancio, ... malestar y dolor o molestia en la parte superior derecha del abdomen. Sin embargo, avisa de que algunas personas no presentan alteraciones y que, por lo tanto, es más complicado detectar este problema.

El mencionado organismo explica que los expertos no saben con exactitud por qué la grasa se acumula en algunos hígados y en otros no. Lo que sí han determinado es que factores como la genérica, el sobrepeso o la obesidad influyen.

De esto mismo es de lo que habla Pablo Ojeda. El conocido nutricionista ha sido claro. «El hígado graso no solo aparece por comer mal», sostiene.

Pablo Ojeda explica las causas de la enfermedad del hígado graso

Pablo Ojeda afirma que tener hígado graso no solo está relacionado con comer mal o con tener sobrepeso. «De hecho, muchas mujeres activas y con buena alimentación también lo desarrollan», sostiene.

Por ello, el nutricionista ha querido aclarar cuáles son los factores más frecuentes que pueden provocar esta afección. En primer lugar, menciona la resistencia a la insulina. «La glucosa no entra bien en las células y se transforma en grasa que va directo al hígado», sostiene.

El experto confirma que una dieta rica en procesados y azúcares ocultos también es un motivo de causa. Lo mismo dice del exceso de glucosa. «Refrescos, zumos industriales, frutas deshidratadas... Todo eso en el hígado se convierte fácilmente en grasa», señala.

Ojeda habla, además, del mal descanso y el estrés crónico. «El cortisol elevado favorece la acumulación de grasa visceral, incluyendo la hepática», aclara. Por último, el nutricionista asegura que los cambios hormonales a partir de los 40 años influyen. «Bajan los estrógenos, cambia tu metabolismo... Lo que antes funcionaba, ahora no basta», sentencia.