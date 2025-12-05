Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este viernes 5 de diciembre

Pablo Ojeda, nutricionista: «El hígado graso no solo aparece por comer mal, cada vez más mujeres lo desarrollan sin saberlo»

El experto señala los factores que contribuyen al desarrollo de esta enfermedad

Elena Monje, farmacéutica, sobre el valor de la cúrcuma en la dieta: «Estás perdiendo el tiempo tomando una cucharada al día»

Pablo Ojeda explica qué hacer para que los hidratos no engorden: «Hay una manera muy sencilla»

Pablo Ojeda, nutricionista: «El hígado graso no solo aparece por comer mal, cada vez más mujeres lo desarrollan sin saberlo»
Pablo Ojeda, nutricionista: «El hígado graso no solo aparece por comer mal, cada vez más mujeres lo desarrollan sin saberlo» Instagram
Inés Romero

Inés Romero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La enfermedad no alcohólica del hígado graso es cada vez más común entre la población española. Esta afección aparece cuando se produce una acumulación excesiva de grasa en las células de este órgano. Desde Mayo Clinic indican que los síntomas son cansancio, ... malestar y dolor o molestia en la parte superior derecha del abdomen. Sin embargo, avisa de que algunas personas no presentan alteraciones y que, por lo tanto, es más complicado detectar este problema.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app