Suscribete a
ABC Premium

Pablo Ojeda explica qué hacer para que los hidratos no engorden: «Hay una manera muy sencilla»

El nutricionista revela un sencillo truco para reducir a la mitad el aporte calórico de un plato de pasta o de arroz

Las semillas de la papaya son comestibles y protegen el corazón: así se deben consumir

Pablo Ojeda explica qué hacer para que los hidratos no engorden: «Hay una manera muy sencilla»
Pablo Ojeda explica qué hacer para que los hidratos no engorden: «Hay una manera muy sencilla» Pexels(Instagram
Inés Romero

Inés Romero

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hay infinidad de alimentos que, al pensar en ellos, se nos hace la boca agua. Sin embargo, su consumo se ha demonizado en los últimos años. Este es el caso de la pasta, arroz, pan, patatas... Y es que se considera ... que son comidas que engordan y no tienen beneficios en nuestra salud.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app