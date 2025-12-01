Pablo Ojeda explica qué hacer para que los hidratos no engorden: «Hay una manera muy sencilla»

Hay infinidad de alimentos que, al pensar en ellos, se nos hace la boca agua. Sin embargo, su consumo se ha demonizado en los últimos años. Este es el caso de la pasta, arroz, pan, patatas... Y es que se considera ... que son comidas que engordan y no tienen beneficios en nuestra salud.

Es importante saber que los hidratos de carbono deben formar parte de nuestra dieta diaria. Estos nos aportan energía a largo plazo y son ricos en fibra, proteínas y vitaminas del grupo B.

Es cierto que si los hidratos de carbono no se consumen de manera adecuada, pueden provocar un aumento de peso. Por ello, la clave está en la moderación. Además, existe un pequeño truco para reducir las calorías de estas biomoléculas compuestas. El nutricionista Pablo Ojeda explica cómo lograrlo.

Cómo conseguir que los hidratos de carbono engorden menos, según Pablo Ojeda

El conocido nutricionista Pablo Ojeda reveló en el programa de radio 'Las Mañanas KISS' cómo hacer que un plato, por ejemplo, de macarrones engorde menos. «Hay un truco para hacer que tenga menos calorías. No estoy loco», sostiene.

Ojeda aclara que los hidratos de carbono tienen cuatro calorías por cada gramo. «Hay una manera muy sencilla de que pasen a 2,5 calorías. Es una noción básica de nutrición», asegura.

El experto indica qué es lo que debe hacer el consumidor: «El hidrato, cuando se hace, está calentito y es muy fácil de absorber por tu organismo. Por ese se dice que es una energía rápida. Si ese hidrato lo sacamos y lo enfriamos, la molécula se recoloca de tal forma que el almidón se convierte en una cosa llamada almidón resistente. Este se digiere mejor y tiene menos capacidad calórica».

No obstante, aquí surge una cuestión: ¿me tengo que comer el plato frío? El nutricionista responde: «Tranquilo. Si se calienta de nuevo ya no pierde esa estructura molecular, sigue siendo almidón resistente».

Además, Pablo Ojeda señala que el almidón resistente es «uno de los mejores probióticos que existen para tu microbiota».