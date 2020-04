Ensalada perfecta: esto es lo que debes tener en cuenta para preparar una

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Realmente no es tan difícil hacer la ensalada perfecta y estaríamos mintiendo si te dijéramos lo contrario. El problema se encuentra en que en la mayoría de ocasiones estas no se hacen de manera óptima: el orden en el que se ponen los alimentos no es el correcto, se añaden ingredientes muy calóricos o no se tiene en cuenta si la ensalada es plato único o habrá un segundo alimento después. Estos son algunos de los aspectos que habría que tener en cuenta a la hora de hacer un plato así. Eso siempre sumado a lo más importante: los componentes alimenticios que la van a integrar.

Dice la nutricionista Ana Colomer, del centro de nutrición Laura Jorge, que al hablar de calorías habría que tener en cuenta un pequeño matiz: si la ensalada va a ser plato único o no. «En caso de que sea plato único, debería ser más rica nutricionalmente pero si vamos a consumir un segundo plato, deberemos valorar la densidad calórica y nutricional de nuestro segundo para saber si ha de ser una ensalada de verduras o si hay que añadir un alimento proteico o un aporte extra de grasas saludables», explica.

David García Vilar, dietista nutricionista de Food Brander, por su parte, aclara que no a mayor ingredientes más calórica va a ser la ensalada: »Por ejemplo, una ensalada con 4 ingredientes como lechuga, aceitunas, semillas y huevo sería más calórica que una ensalada con la misma lechuga y huevo; pero con pimiento, tomate, zanahoria y 2-3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra». Al parecer, según cuenta el experto, «la segunda ensalada sería más voluminosa y menos energética». A la hora de perder grasa corporal, esto puede ser un plus: «Puede ser engañoso pensar que, a más ingredientes, más energía. Suele ser así, pero no siempre ya que depende de los ingredientes que se elijan», aclara el nutricionista.

Qué debe llevar una buena ensalada

Tanto las elecciones como las cantidades estarán ligadas a aspectos como los propios gustos y las necesidades de cada persona, entre otros. Las ensaladas tienden a ser opciones con una baja densidad calórica, pero, como ya hemos visto, si se abusan de distintos ingredientes, puede acabar por derivar en una opción con una densidad calórica nada despreciable.

«De forma general, una ensalada tiene que presentar la siguiente estructura: una buena base de verduras, que pueden combinarse entre sí; una fuente proteica ,que tiende a pasarse por alto; una fuente de grasas saludables como el aceite de oliva virgen extra, aguacate o frutos secos y opcionalmente una fuente de carbohidratos», explica el dietista y nutricionista David García Vilar.

El orden en el que deben incluirse los alimentos en el bowl, tal como expone Ana Colomer, es el siguiente: «Hay que disponer los alimentos más acuosos en primer lugar y dejar arriba los más secos. Por ello, pondremos primero las verduras (hojas verdes, tomate, pepino, cebolla, pimiento…) y después, todos los extras que queramos añadir».

1. Hojas verdes bien escurridas (el alimento más húmedo).

2. Tomate, pepino, cebolla, pimiento y otras verduras que se quieran añadir. «Una vez limpias, escurridas y cortadas en trozos de tamaño similar, las podemos mezclar», exlica la nutricionista.

3. Para los ingredientes que más pesan como frutos secos, legumbres, aceitunas, trocitos de queso… «Siempre recomiendo o bien añadirlos a última hora o añadir ¼ de estos en el último momento para dar un toque final antes de servir la ensalada», dice Ana Colomer.

«A mí me gusta echar la lechuga al fondo y añadir los demás ingredientes encima por secciones. Así se ve de forma visual lo que hay en el plato y se controlan bien las cantidades, especialmente de los ingredientes más calóricos», cuenta Marisa Riquelme, experta en alimentación #realfooding.

Así se hace la ensalada perfecta. - Adobe Stock Las verduras que no pueden faltar en la ensalada Parece imposible imaginarse una ensalada sin lechuga, pero los expertos en nutrición también hablan de pepino, espinacas o brócoli. Para Marisa Riquelme, del equipo de Realfooding, es imprescindible echar lechuga: «Este vegetal nos aportará mucha fibra, agua, vitaminas, minerales, antioxidantes y otros compuestos fenólicos. A mí, además, me gusta ponerles siempre tomate». David García Vilar, por su parte, recuerda la importancia de elegir verduras de temporada: «Siempre es recomendable priorizar la verdura (y fruta) de temporada. Es típico utilizar verduras de hoja como la lechuga, rúcula, acelga, espinaca, endibia; verduras de tallo como los espárragos; inflorescencias como el brócoli; frutos/hortalizas como la berenjena, calabacín, pimiento, tomate, etc. Tenemos decenas de opciones y prácticamente infinitas combinaciones según gustos y disponibilidad». Tampoco hay que olvidarse de los productos saciantes. La experta Ana Colomer toma la ensalada con «vegetales de hojas verdes y pepinos», verduras que no deben faltar si la ensalada es nuestro único plato. «Pese a la creencia popular, estas verduras no hacen que retengamos líquidos ni engordemos. Lo que ocurre es que en algunas personas la digestión puede costar un poco más», aclara.

Añade fruta, frutos secos y pollo

Pero las ensaladas pueden ser tan innovadoras como se quiera. ¿Has pensado que introducir fruta, pollo o frutos secos es también una elección óptima? Por ejemplo, Ana Colomer no concibe sus ensaladas sin frutos secos o semillas, «siempre hidratadas o a troceadas, para que se puedan absorber correctamente los nutrientes».

«Debido a la importancia nutricional de un macronutriente tan olvidado como las proteínas y al infraconsumo de las legumbres por parte de los españoles, puede que estas en general y otros alimentos proteicos en particular como el huevo, queso, pollo, pseudocereales como la quinoa, etc. podría ser de especial interés su inclusión», cuenta el experto de Food Brander.