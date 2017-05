Objetivo: cero hepatitis para 2021

Garantizar la equidad en el acceso al tratamiento antiviral a todos los pacientes con hepatitis C2, promover el seguimiento del Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C (PEAHC) en el Sistema Nacional de Salud, combatir el infradiagnóstico de la hepatitis C, realizar las pruebas de cribado en todos los centros sanitarios, inicio precoz del tratamiento o establecer tiempos de espera máximos para la atención a los pacientes, son algunas de las recomendaciones del documento “21 recomendaciones para eliminar la hepatitis C en España en 2021” para alcanzar el objetivo cero hepatitis establecido por la OMS que ha presentado hoy la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE).

El documento marca al Gobierno y las comunidades la hoja de ruta para alcanzar en cuatro años el objetivo de Cero Hepatitis C en línea con la Estrategia mundial del sector de la salud contra la hepatitis vírica, 2016-2021 de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tal objetivo y plazo son viables para los integrantes de esta Alianza, «si se dan los pasos correctos y de forma uniforme en todo el territorio nacional», explicó su coordinador, Javier García-Samaniego Rey, del Hospital Universitario La Paz. En su opinión, «España está en condiciones de convertirse en una gran referencia internacional en la eliminación de la hepatitis C, pero para lograrlo debe universalizar el tratamiento antiviral, extendiéndolo a todos los pacientes, independientemente de la gravedad de la enfermedad, así como avanzar en el diagnóstico de las personas que están infectadas y no lo saben».

De ahí, que, en la primera de sus recomendaciones, el documento incida en la necesidad de «garantizar el acceso al tratamiento de todos los pacientes con hepatitis C», y haga asimismo hincapié en la equidad, subrayando que ese acceso debe extenderse, con independencia de la gravedad de la enfermedad y de la comunidad en que resida el paciente. Este aspecto es importante, porque esa equidad ahora mismo está afectada por diferencias en el acceso a los tratamientos según las autonomías.

Hepatitis Testing Day

En texto, presentado hoy con motivo de la celebración Hepatitis Testing Day, organizado por los CDC estadounidenses, la AEHVE subraya también de forma muy especial la necesidad de articular planes de cribado que cubran a las poblaciones de riesgo y permitan sacar a la luz la infección por VHC no diagnosticada, que se estima que alcanza al 35-50% de los pacientes. Expertos y pacientes consideran además necesario realizar pruebas de cribado en todos los centros sanitarios (AP, hospitales, centros de adicciones…) e implementar el diagnóstico de la infección por VHC en un único paso. Actualmente, los médicos de familia no pueden hacer el diagnóstico, por lo que el paciente debe hacerse más pruebas para, posteriormente, ser remitido a un especialista que confirmará si este tiene hepatitis activa y, en el caso de tenerla, en qué estadio se encuentra y si es apto o no para acceder al tratamiento.

Pero dicho diagnóstico único debe vincularse además con el inicio precoz del tratamiento con antivirales de acción directa (cuya efectividad ha demostrado ser superior al 95%). García-Samaniego se ha referido también a la necesidad de «atacar» la infección por el VHC en las principales poblaciones de riesgo, desarrollando un plan de eliminación de la hepatitis C en el ámbito de instituciones penitenciarias y en pacientes con adicciones.