Junqueras se pone a sí mismo y a Marta Rovira como presidentes con más posibilidades que Puigdemont El líder de ERC reconoce que el Estado no permitirá que el exalcalde de Gerona sea investido «(Marta Rovira) Es un gigante, una persona en la que todos confiamos», afirma Junqueras

M.V.

12/02/2018 10:53h Actualizado: 12/02/2018 10:54h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, ha rechazado hoy la fórmula de una presidencia de la Generalitat desde Bélgica que sondea el entorno de Carles Puigdemont asegurando que es «obvio» que el Estado jamás permitirá que sea «efectiva». Asimismo, señala que él mismo podría ser un candidato a la presidencia y bendice a la secretaria general de su formación, Marta Rovira, como otra posible candidata.

«Es un gigante, una persona en la que todos confiamos», ha asegurado en una entrevista respondida por carta a Telecinco desde la cárcel de Estremera, en la que se encuentra en prisión preventiva desde otoño. En la misiva, Junqueras también afirma que él puede ser un candidato válido a la presidencia porque no ha perdido sus derechos como diputado, pero cree que no le corresponde postularse a la Generalitat.

«Siempre he estado dispuesto a todas las renuncias en beneficio del proyecto colectivo», apunta. Asimismo, el exvicepresidente cesado ha afeado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no haya querido reunirse con el presidente del Parlament, Roger Torrent, quien se lo pidió por carta, y ha lamentado que no hay diálogo entre la Moncloa y el independentismo porque, a su parecer, el Gobierno español «lo rehuye».

Un preso con exposición mediática

Junqueras no pierde ninguna oportunidad para hacerse escuchar desde su celda en la prisión madrileña de Estremera. Además de lanzar tuits a través de sus colaboradores, el exvicepresidente cesado ha ofrecido varias entrevistas «por carta» a distintos diarios y agencias de noticias. Asimismo, escribe artículos con los que intenta mantener viva su voz en el contexto de las negociaciones para formar gobierno en Cataluña.