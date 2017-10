La CUP asegura que el Govern tiene sobre la mesa la convocatoria de elecciones Turull evita responder al señalar que el equipo de gobierno no entra en «especulaciones»

El diputado de la CUP Carles Riera ha asegurado hoy que, en estos momentos, sobre la mesa del Govern hay dos posibles escenarios: la determinación de declarar la independencia y la convocatoria de elecciones, posibilidad esta última a la que su partido se opondrá «frontalmente».

En rueda de prensa en la sede de la CUP, Riera ha advertido al Govern de que unas elecciones autonómicas anticipadas serían un «arma nuclear» contra el proceso independentista que situaría a los catalanes en un escenario de «sumisión» y, por contra, se ha ofrecido a asumir la «corresponsabilidad» y los «riesgos» necesarios derivados de la declaración de independencia.

Riera ha subrayado de que la convocatoria de unos comicios en Cataluña serían el «peor y el más negativo de los escenarios», al que la CUP se opondría «frontalmente». «Es un arma nuclear para acabar el proceso independentista e invalidar el 1 de octubre» y situaría a los catalanes en un escenario de "derrota, de sumisión y de vasallaje», ha argumentado el diputado autonómico de los anticapitalistas.

Además, ha alertado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que si convoca elecciones se encontrará en un «escenario de absoluta soledad» en el que «no le seguirán los independentistas»

El Govern evita «especular»

El portavoz del Govern, Jordi Turull, no ha aclarado por su parte si el Ejecutivo contempla convocar elecciones en los próximos días para evitar la aplicación del artículo 155.

Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu al preguntársele si el Govern tiene sobre la mesa esa posibilidad, después de lo comentado por la CUP.

«Las deliberaciones del Govern son secretas. No contestaré para no entrar en especulaciones», ha dicho Turull, y ha defendido que ahora el protagonismo principal para responder al 155 lo tiene el Parlament, no el Govern.