Zapatero instaló las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla Su gobierno socialista gastó en 2005 más de 28 millones en reforzar las vallas de las dos ciudades autónomas

El nuevo ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aprovechó su primera entrevista radiofónica para anunciar que haría todo lo posible por eliminar las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla. La medida, en sí misma, no ha sido criticada por nadie pero sí llamó la atención dos cosas: la primera, que no anunciara con qué iba a sustituirlas sin hacer ambas fronteras más vulnerables; la segunda, que no hiciese alusión a estudios previos sobre este asunto, lo que podría indicar una cierta precipitación en la decisión. Tampoco explicó si había compartido esa reflexión con su homólogo marroquí, país clave en la contención de los flujos de inmigración irregular a España.

Las intenciones de Interior fueron puestas como ejemplo de la nueva orientación de la política de inmigración del Gobierno de Pedro Sánchez, en contraposición con la de los ejecutivos presididos por Mariano Rajoy. En puridad no puede decirse que la etapa del anterior presidente difiriera mucho de la de su antecesor, al menos en en este asunto concreto.

El 14 de octubre de 2005, el entonces secretario de Estado de Seguridad con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Antonio Camacho, dictaba una resolución por la que se declaraba de emergencia «la adopción de medidas para mejorar la seguridad de los perímetros froterizos de Ceuta y Melilla», que irían acompañadas de una dotacción presupuestaria de 28.100.000 euros. Todas esas actuaciones, según consta en ese documento, habían sido aprobadas en el Consejo de Ministros del 30 de septiembre de 2005.

Para paliar este problema el gobierno socialista de Zapatero ordenó «el recrecido y reforzamiento del vallado exterior del perímetro fronterizo de Ceuta (y Melilla), hasta una altura de seis metros, los que incluye, entre otras, las siguientes actuaciones: prolongación de los postes existentes, colocación de tubos de anclaje y malla metálica en la valla exterior, refuerzo del vallado mediante perfiles metálicos fijados a los postes de la estructura y a la cimentación existentes, colocación de cable sensor microfónico, recolocación y calibrado de cámaras infrarrojos, concertina de acero inoxidable y bayonetas en prolongación de los postes».