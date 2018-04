Independentismo sin descanso Ajena al 155, la radiotelevisión pública catalana es un poderoso islote secesionista en la Generalitat intervenida por el Gobierno de España. Así son 24 horas en el cotidiano hólding audiovisual del independentismo

8:30 Victimismo coral

La radio, entregada a la causa secesionista

Martes, 27 de marzo. Mónica Terribas, voz y sueldo estrella del independentismo radiofónico, recibe en Catalunya Radio a las esposas de cuatro exconsejeros de Puigdemont encarcelados por su golpe contra el Estado. Conducidas amablemente por Terribas, disfrutan de casi una hora para su relato de parte: la penosa situación que están soportando sus inocentes maridos, la dureza de la cárcel, el sufrimiento de las familias... Conforme avanza la mañana, la televisión catalana –que incluye un canal exclusivo de noticias– destaca las acciones de los «Comités de Defensa de la República» (CDR).

13:30 Elogios a Ponsatí

Rebeldía «pacífica» en las carreteras cortadas

Tras la violencia callejera de los días previos, el hólding TV3 se esmera este martes en remarcar que los grupos independentistas que cortan carreteras actúan pacíficamente, que no oponen resistencia. Poco después empiezan las conexiones en directo con las corresponsalías de TV3 repartidas por el mundo. Desde Glasgow, y animado por quien en ese momento conduce el informativo en la cadena, el corresponsal Carles Costa glosa la figura de la exconsejera fugada Clara Ponsatí. La descripción será insistentemente repetida a lo largo del día: Ponsatí «es muy conocida» en Escocia, «profesora de una de las universidades más prestigiosas» y recibe múltiples «muestras de apoyo».

13:55 Noticias comarcales

«Ambiente relajado» tras las barricadas

El tiempo de información «comarcal» de mediodía en la TV3 da de sí para más de lo mismo. El periodista destacado en la A-2 en Soses (Lérida) describe un ambiente más propio de un día de campo que de una rebeldía independentista que impide el libre tránsito por las carreteras de una parte de España. «Ambiente relajado, como podemos ver, ambiente muy tranquilo, han hecho barricadas con neumáticos, pero es hora de comer...», y al fondo asoman los secesionistas mientras se disponen a compartir viandas. En otra pieza informativa sí se habla de «tensión» vivida en uno de los cortes de tráfico de la noche previa, pero enseguida queda claro quién la provocó: «un conductor que ha ido contra los manifestantes».

16:10 «Todo se mueve»

Cuatro horas al calor del independentismo

La tarde televisiva la copa «Tot es mou» (todo se mueve), programa de unas cuatro horas conducido por Helena García Melero. Conecta con Huelva en busca de otra voz contraria al encarcelamiento de Puigdemont, la del catedrático Javier Pérez Royo: las «conductas» independentistas de septiembre y octubre «no se pueden calificar como delito de rebelión», dice. En ese primer tramo del programa también se conecta con Alemania y asoma el abogado de Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas. En la tertulia se resta importancia a las violentas protestas independentistas de los días previos y se pide evitar esos comportamientos para no perjudicar al secesionismo. El programa muestra imágenes de fuerza a la inversa: mossos cargando, un manifestante sangrando, carteles «contra la represión»...

17:10 La imagen del preso

El «Macron» catalán y la autodeterminación

El programa «Tot es mou» conecta con el corresponsal de TV3 en Alemania, Oriol Serra. La presentadora Helena García Melero entabla con él una charla en la que se afirma que ya hay medios alemanes que hablan de Puigdemont como «el primer preso político» de ese país, y que su popularidad allí se ha disparado al nivel de grandes líderes europeos como el francés Macron. De paso, como sin querer, se desliza una anécdota histórica de la ciudad alemana de Schleswig desde la que se realiza la conexión, en esta zona del norte del país donde fue arrestado Puigdemont: «Esta ciudad fue danesa y por referéndum pasó a ser alemana». La presentadora de «Tot es mou» aprovecha rápidamente el dato para recalcarlo. Ejemplo de autodeterminación en tierras germanas.

17:45 Origen de Cataluña

Publicidad con mensaje «nacional»

El programa hace una pausa publicitaria y, en ella, asoma el vídeo promocional de «Condes, el origen de Cataluña». Se trata de una nueva serie que estrena TV3. En el vídeo promocional, la escena elegida no es casual: estampas heroicas y gritos de libertad por parte de catalanes que hacen frente a los atacantes. «Hace mil años, atrapados entre los sarracenos y los francos, va a nacer un anhelo de libertad», reza el mensaje promocional que también se lanza desde la página web de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. El nacionalismo es veterano en moldear la historia para ponerla al servicio del ideario independentista y construir el relato del «Estado» propio.

17:50 Cs, «monstruoso»

Conexión con Madrid llena de descalificativos

«Tot es mou» conecta con Madrid para dar paso a las opiniones de la periodista Cristina Fallarás. Arrancan más de diez minutos de ataques en cadena contra el Gobierno de Rajoy, el PP, Ciudadanos, el sistema judicial y los medios españoles. Tilda de mentiroso al ministro Méndez de Vigo por decir que Puigdemont y sus exconsejeros no están perseguidos o encarcelados por sus ideas, sino por sus actos contrarios al Estado de Derecho; define a Ciudadanos como «una construcción monstruosa, en el sentido de algo que no pertenece a lo natural»; «en Europa empieza a cundir que España no ha solucionado el franquismo»; «han infligido un daño mayor del que pensaban a la población catalana»; «los jueces han pasado al PP por la derecha»...

19:45 El broche: Rahola

Guía práctica para las protestas secesionistas

El programa de la tarde se cierra con la intervención de la independentista Pilar Rahola. La presentadora, Helena García Melero, le deja que se explaye en la recta final de «Tot es mou», y Rahola aprovecha su intervención para insistir en cómo deben organizarse los grupos secesionistas que se están movilizando a pie de calle y en las carreteras, cómo han de hacerlo para no perjudicar la imagen del independentismo y ser lo más eficaces posibles para la causa secesionista. Mediática guía práctica de acción desde la televisión pública catalana. Pilar Rahola en su intervención sale abiertamente en defensa de los «Comités de Defensa de la República» que agitan el independentismo en la calle.

20:30 «Está pasando»

Fotomontaje de Rajoy y Rivera besándose

Tras «Tot es mou» llega el programa humorístico sobre la actualidad llamado «Está pasando». Al frente de él, Toni Soler. El programa fue lanzado a bombo y platillo por la TV3 en pleno golpe independentista. «Ha llegado el momento de decir no, no a la mentira», rezaba el intencionado vídeo promocional de ese nuevo programa en vísperas de su estreno, allá por septiembre del año pasado. Ciudadanos, pese a ser el partido más votado en Cataluña, ha asomado discretamente en las emisiones de este martes. Pero al caer la tarde despunta en las chanzas de «Está pasando». Toni Soler y su equipo ironizan con las relaciones entre Mariano Rajoy y Albert Rivera. En pantalla se muestra un fotomontaje en el que ambos aparecen besándose en la boca. En el programa se refieren a Rajoy como «presidente de España y virrey de Cataluña».

22:30 «Humanidad»

Entrevista incisiva a un diputado de Cs

El canal de noticias 3/24 está inmerso en su programa de la noche. Se entrevista al diputado autonómico de Cs Jorge Soler. El incisivo tono contrasta con el que cunde en el grupo TV3 cuando el entrevistado pertenece a la cohorte independentista. El diputado de Cs habla de la necesidad de cumplir la legalidad y recuperar la normalidad democrática. «Normalidad democrática, ¿con políticos encarcelados?», le replica el entrevistador. «Están en prisión por saltarse la ley», remarca el diputado. El periodista vuelve a la carga, le pide que diga qué siente ante el encarcelamiento de Puigdemont. El diputado de Cs dice que es una cuestión judicial. El periodista le insiste, apela al sentimiento de «humanidad» y le reclama que diga si le parece excesiva la prisión preventiva para Puigdemont. El diputado de Cs tiene que remarcar que eso es lo que tiene desobedecer a la Justicia y saltarse la ley de forma tan grave.

23:15 Tertulia y mensaje

Víctimas de España, un Estado represor

La noche avanza y la tertulia del canal de noticias hace generoso hueco a Neus Torbisco, que trabaja para Puigdemont intentando convencer a las Naciones Unidas de que él es víctima de un régimen que vulnera los derechos humanos, España como país opresor de la democracia, de la libre expresión. La tesis contrasta con el generoso tiempo del que disfruta Torbisco para explayarse cómodamente en el canal 3/24 del grupo TV3, sin crítica ni contrapunto alguno que haga tropezar su televisivo discurso. Tras la intervención de esta representante de Puigdemont, en la tertulia se vuelve sobre una de las consignas editoriales del día, el mensaje de que la violencia callejera que protagonizó el independentismo en las jornadas previas fue residual. Lo dice una de las tertulianas que no esconde su querencia secesionista. Afirma que fueron los Mossos, a las órdenes de la Generalitat intervenida, los que cargaron con violencia desproporcionada contra gente pacífica.

08:30 «Els Matins»

Iceta y el abogado de Carles Puigdemont

Miércoles, 28 de marzo. Entrevista en «Els Matins» de TV3 al líder del PSC, Miquel Iceta. Dice que «no hubo violencia» –aunque sí «se incumplió la legalidad»– en el golpe independentista de otoño, habla de «país fracturado», apela a «ponernos de acuerdo» de forma «generosa, audaz y valiente» para «recuperar el autogobierno que está intervenido por el Estado». Insiste en que urge «un gobierno» en Cataluña que, aunque sea independentista, respete la legalidad. Tras la entrevista, tertulia con la participación del abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas. «No ha cometido ningún delito, es un preso político», se escucha en una mesa integrada por Joan B. Culla, un profesor que victimiza a Puigdemont comparándolo con Companys –fusilado tras ser capturado y entregado por los nazis a la España franquista–; el exdirigente de la CUP Antonio Baños, y Laia Bonet, diputada que fue del ala más catalanista del PSC. La máquina mediática del independentismo catalán suma y sigue. Ha empezado a otro día.