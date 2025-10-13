El espectáculo de ciervos más espectacular se puede ver desde estos miradores de Andalucía

Entre finales de septiembre y principio de octubre, las sierras de Jaén se llenan de sonidos que rompen el silencio especialmente durante los amaneceres y los atardeceres. Es la berrea del ciervo, uno de los mayores espectáculos que ofrece la naturaleza en la ... península ibérica. Durante unas semanas, los bosques se convierten en el escenario de un ritual de apareamiento en el que los ciervos machos hacen resonar sus bramidos para atraer a las hembras y desafiar a sus rivales.

Este fenómeno, que marca la transición entre el verano y el otoño, se vive con especial intensidad en los parques naturales de Jaén, donde la tranquilidad del entorno y la abundancia de fauna permiten disfrutarlo en su máxima plenitud.

La Sierra de Andújar, Sierra Mágina, las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y Despeñaperros son los lugares más recomendables para observar la berrea, todos ellos espacios protegidos que guardan algunos de los paisajes más valiosos de Andalucía.

Durante estos días, el monte se llena de vida. Los machos, con su imponente cornamenta, marcan territorio y lanzan potentes bramidos que se escuchan a kilómetros. Con ellos anuncian su presencia a las hembras y advierten a otros machos de su dominio. No es raro escuchar el eco de sus voces en cualquiera de estas zonas al despuntar el alba o al caer el sol, los momentos más activos de la jornada.

Para disfrutar de este espectáculo natural solo hay que visitar alguno de los miradores señalizados y especialmente recomendados por su ubicación y accesibilidad. En las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, el mirador Félix Rodríguez de la Fuente, situado junto al Parque Cinegético Collado del Almendral, ofrece una de las vistas más amplias del embalse del Tranco y su entorno. Desde allí se pueden escuchar con claridad estos singulares bramidos entre las laderas de la sierra y, con algo de suerte, observar a los ciervos en movimiento al amanecer.

A lo largo de la ruta que lleva su nombre, existen otros puntos señalados para disfrutar del paisaje y de la fauna en libertad, como el mirador Castillo de Bujaraiza, el mirador de las Ánimas, el mirador de Mirabueno o el balcón natural del Collado del Almendral. Todos ellos ofrecen distintas perspectivas del parque y son ideales para disfrutar de una experiencia tranquila y respetuosa con el entorno.

En la Sierra de Andújar, en pleno corazón de Sierra Morena, también es posible vivir la berrea en su máxima expresión. En este parque natural, reino del lince ibérico, los ecos de los ciervos pueden oírse entre encinares y alcornoques. Rutas como las del Encinarejo o el entorno del Santuario de la Virgen de la Cabeza son puntos de observación muy apreciados. Además, algunos alojamientos rurales y empresas locales organizan salidas guiadas al amanecer o al atardecer, y la posibilidad de realizar rutas fotográficas para los amantes de la naturaleza y la imagen.

El Parque Natural de Despeñaperros, puerta de entrada a Andalucía, también ofrece rincones privilegiados para la observación. Desde miradores como el de Los Órganos o el Collado de los Jardines se puede escuchar la berrea entre los barrancos y pinares que caracterizan este espacio. En el Parque Natural de Sierra Mágina, por su parte, los sonidos de los ciervos se mezclan con el paisaje de calizas y olivares que rodean a municipios como Bélmez de la Moraleda o Cambil.

Además de la espectacularidad de los bramidos, la berrea permite presenciar los enfrentamientos entre machos, que chocan sus cornamentas en combates para imponerse y conquistar a las hembras. Estos choques, tan breves como intensos, simbolizan la fuerza y el instinto que rigen el ciclo de la naturaleza.

Presenciar la berrea debe ser, ante todo, una experiencia de respeto hacia el entorno natural. Los expertos recomiendan mantener silencio, usar ropa discreta, llevar prismáticos y no acercarse demasiado a los animales. La observación desde miradores o rutas señalizadas garantiza una experiencia segura tanto para los visitantes como para la fauna.

Jaén se convierte así en uno de los escenarios más privilegiados de Andalucía para disfrutar de este espectáculo natural. Desde sus sierras y miradores, el visitante puede vivir un momento cíclico que se repite cada año pero que no por ello es menos impresionante, ese instante en que el bramido del ciervo anuncia la llegada del otoño.