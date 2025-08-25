Despeñaperros se hace más grande para mejorar su biodiversidad

El paso natural que une Andalucía con la Meseta, un profundo cañón excavado en Sierra Morena por el río Despeñaperros, está a punto de vivir una transformación que marcará su futuro. La Junta de Andalucía ultima la ampliación del Parque Natural de Despeñaperros, en el norte de Jaén, que pasará de 7.649 a 15.510 hectáreas. Una decisión que no solo multiplica por dos la superficie protegida, sino que persigue convertir este enclave de Sierra Morena en un espacio de referencia para la conservación, la prevención de incendios, la lucha contra el cambio climático y el desarrollo sostenible del medio rural.

Aunque su tamaño actual ya alberga un tesoro natural, con el lince ibérico, el águila imperial o la cigüeña negra como emblemas, la ampliación permitirá reforzar la conectividad ecológica entre los espacios naturales de Sierra Morena. La inclusión de nuevos montes públicos y parajes como la Cascada de la Cimbarra, con sus bosques de alisos y fresnos, generará un corredor de vida silvestre clave para el intercambio genético de especies y la supervivencia de ecosistemas sometidos a la presión del cambio climático.

Bosques más preparados frente al fuego

La riqueza del parque no se mide solo en especies -más de 870 catalogadas en flora y 180 en fauna vertebrada-, sino también en su geología: las cuarcitas que forman riscos y paredones convierten a Despeñaperros en un laboratorio natural donde la diversidad se multiplica. Con la ampliación, esta mezcla de hábitats quedará aún más protegida frente a amenazas como los incendios o la degradación de suelos. Precisamente, uno de los pilares de esta estrategia está en la gestión forestal. Durante los últimos cinco años, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha desarrollado actuaciones de mejora en más de 1.000 hectáreas. Se han centrado en el aprovechamiento sostenible de la madera y la biomasa, lo que ha permitido recuperar el monte mediterráneo original y mejorar la estructura de las masas forestales.

Una de las intervenciones más visibles ha sido la puesta en luz de pies de alcornoque que permanecían ocultos bajo pinares de repoblación. Con ello no solo se incrementa la producción futura de corcho, sino que también se generan pastizales que benefician la actividad ganadera y cinegética, dos motores económicos tradicionales en la zona.

Además, se han aplicado técnicas de aclareo forestal avaladas por el IFAPA (Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica), la Universidad de Granada y el CSIC. Estas prácticas han demostrado ser eficaces para reducir la densidad de los pinares monoespecíficos, considerados uno de los principales factores de propagación rápida de incendios. Al mismo tiempo, aumentan la eficiencia hídrica de los árboles, mejoran su resistencia al estrés climático y favorecen su adaptación a condiciones extremas. La evolución hacia bosques mixtos y menos densos se presenta, por tanto, como una garantía de fortaleza frente al fuego.

Proteger el patrimonio natural y cultural

La ampliación no solo mira al futuro, también protege el pasado. El entorno de Despeñaperros conserva un valioso patrimonio arqueológico con pinturas rupestres, un santuario íbero y los restos del Castillo de Castro Ferral, ligado a la célebre batalla de las Navas de Tolosa, uno de los episodios más decisivos de la Edad Media en la Península Ibérica.

En paralelo, la dimensión social de este proyecto ha resultado clave. Los municipios implicados -Santa Elena, Aldeaquemada, Vilches, Navas de San Juan y Santisteban del Puerto- han dado su apoyo unánime, conscientes de que la ampliación abre la puerta a nuevas oportunidades. La elevada proporción de terreno público en la zona de expansión, un 96%, facilitará una planificación eficaz orientada al desarrollo rural sostenible, el turismo de naturaleza y la creación de empleo verde.

Senderismo, observación de fauna, turismo cultural y actividades vinculadas a la producción forestal y agroganadera son algunas de las posibilidades que se potenciarán con esta nueva gestión. La riqueza natural se convierte así en motor económico, generando beneficios más allá de la mera conservación.

Con esta decisión, la Junta de Andalucía refuerza su compromiso con el patrimonio natural de la comunidad. La ampliación de Despeñaperros representa un paso adelante en la construcción de un modelo de gestión que integra la protección de los ecosistemas con el aprovechamiento racional de los recursos y la dinamización del medio rural.

Despeñaperros, puerta de entrada a Andalucía y símbolo de identidad de la provincia jiennense, se prepara para abrir una nueva etapa. El parque, que ya era un referente de biodiversidad, dobla ahora su espacio protegido para consolidarse como un emblema de conservación y un aliado frente a los retos del siglo XXI.