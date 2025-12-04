Este pueblo de España tiene una plaza de toros entre sus calles

A muy pocos kilómetros de distancia de Aracena, la localidad que de manera indiscutible se lleva la gran mayoría de las miradas dentro del Parque Natural de Aracena y Picos de Aroche, se encuentra uno de los tesoros mejor guardados de la sierra. Es la ... pequeña localidad de Linares de la Sierra, donde se puede conectar de manera casi perfecta con la tranquilidad y la naturaleza en todo su esplendor.

Linares de la Sierra es un pequeño pueblo, al que también se puede llegar desde Aracena disfrutando de un agradable paseo por bonitos senderos, que se ubica en una posición privilegiada en un precioso y frondoso valle repleto de vegetación. Por carretera, resulta también un absoluto placer recorrer el trazado que serpentea entre montañas y bosques.

El pueblo en sí es de dimensiones muy reducidas, y como ocurre con este tipo de localizaciones, ha ido perdiendo habitantes en las últimas décadas, hasta tener en la actualidad apenas 350. Su ubicación, la tranquilidad que destilan sus calles y sus bellos paisajes, lo convierten en un lugar ideal para disfrutar de una escapada rural, preferentemente en los meses más fríos del año, a partir de otoño, cuando los colores de los alrededores alcanzan su máxima expresión.

Es un lugar por el que a lo largo de la historia han pasado diferentes pobladores y civilizaciones, por lo que se puede detectar presencia fenicia y romana. El municipio se convirtió en un lugar de mayor importancia en la época de la dominación musulmana, cuando la población aumentó, gracias a la riqueza de la minería de la zona y al ser un lugar de importancia en las rutas comerciales.

Belleza

En la actualidad, Linares de la Sierra es un rincón de una belleza indudable, que ha conseguido mantener la esencia de su carácter a lo largo de las últimas décadas, algo de lo que no pueden presumir todos los pueblos de sierra. Sus calles tienen un trazado laberíntico, y destaca de especial manera el curioso empedrado que se puede encontrar en muchas de ellas, en los que se componen incluso figuras y diferentes escudos.

La plaza de toros es también un lugar de esparcimiento para todos los vecinos y visitantes de Linares de la Sierra JoopOTheHague (tripadvisor)

Una de las curiosidades más destacadas que el visitante puede encontrar y disfrutar en la localidad de Linares de la Sierra es su plaza de toros, que prácticamente pasa inadvertida en un primer vistazo, ya que literalmente es una plaza más del pueblo. El coso se encuentra nada más y nada menos que en un ensanchamiento de las calles del municipio, en el que se puede encontrar graderíos encalados que se apoyan en la iglesia parroquial que preside el conjunto. Una plaza que no se puede entender sin la presencia de un imponente alcornoque, que está en mitad de uno de los tendidos de la plaza y que ofrece sombra.

Los cronistas cuentan que el origen de esta curiosa construcción hunde sus raíces en el siglo XVIII, momento en el que en muchas poblaciones de Andalucía, las plazas de toros se ubicaban en el centro de los pueblos. Las corridas de toros transformaban de manera radical el urbanismo de estas poblaciones, en las que incluso los balcones de las casas se convertían en palcos de privilegio para poder contemplar los eventos.

En la actualidad esta bella y curiosa plaza de toros se utiliza también como teatro al aire libre y en ella se celebran diferentes eventos sociales, además de servir como terraza para sentarse un buen rato y disfrutar de un tentempié en algunos de los bares del entorno.