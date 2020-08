Xbox Series X llegará a las tiendas en noviembre de 2020 Microsoft ha anuncia que su nueva consola recibirá más de 50 juegos de nueva generación durante el presente año

La nueva generación de consolas está a la vuelta de esquina, y después de siete años en los que PlayStation 4 ha llevado, indiscutiblemente, la voz cantante en la venta de sistemas, Microsoft trabaja por darle la vuelta a la tortilla con el lanzamiento de su nuevo dispositivo: la Xbox Series X. Según ha anunciado la tecnológica estadounidense por medio de un comunicado, la consola estará disponible en las tiendas en noviembre de este mismo año.

«Habrá miles de juegos para jugar, que abarcarán cuatro generaciones, cuando Xbox Series X se lance a nivel mundial en noviembre. A su vez, más de 100 títulos estarán optimizados, precisamente para Xbox Series X», explica la empresa.

Retrocompatibilidad y optimización

Cabe recordar que Xbox Series X, al igual que ocurre con su hermana, la Xbox One, es retrocompatible con una parte importante del viejo catálogo del resto de consolas de Microsoft. Entre los títulos especialmente diseñados para el nuevo sistema, y que verán la luz durante el presente 2020, se encuentran grandes obras multiplataforma -que también contarán con versión para la futura PlayStation 5- como «Assassins Creed: Valhalla», «Dirt 5», «Gears Tactics», «Yakuza: Like a Dragon» y «Watch Dogs: Legion».

«Jugar tus juegos y franquicias favoritos en cuatro generaciones de Xbox es un principio clave para nosotros en la próxima generación de juegos de consola. Este compromiso significa que habrá acceso a miles de títulos en cuatro generaciones de contenido, desde Xbox, Xbox 360 y Xbox One .Nuestro equipo de retrocompatibilidad continúa desarrollando nuevas innovaciones que se pueden aplicar a una lista seleccionada de títulos que los mejorarán aún más de lo que era posible cuando se crearon originalmente», explica Microsoft.

A su vez, la tecnológica afirma que su nueva consola contará con optimizaciones de grandes títulos exclusivos de la pasada generación que estarán revisados para poder dar más de sí en la nueva consola. Ese es el caso del vertiginoso « Forza Horizon 4» -para muchos el mejor juego de carreras de la presente generación- , « Gears 5» y « Ori and the Will of the Wisps».

Game Pass

Uno de los grandes puntales de Xbox durante la presente generación ha sido el Xbox Game Pass: el servicio de juego por «streaming» ideado por Microsoft en el que los usuarios, pagando una suscripción, tienen acceso a centenares de juegos actuales y de consolas pasadas. «Game Pass ofrecerá una biblioteca seleccionada de contenido para consolas y PC, incluidos todos los juegos de Xbox Game Studios el día de su lanzamiento, por un precio mensual bajo», explican desde la tecnológica.