MWC Vodafone muestra cómo un cirujano te operará desde su móvil gracias al 5G Durante el MWC 2019 la operadora mostrará diferentes experiencias con la red del futuro

Suena el teléfono. Es una videollamada y la conexión se establece de forma inmediata, sin retardos ni esperas. No se trata de una prueba piloto, ni de un experimento de laboratorio de telecos. Es una llamada real sobre sobre los nodos 5G desplegados por Vodafone en Barcelona con las especificaciones del estándar NSA (Non Stand Alone). La operadora roja se convierte así en la primera del mundo en conectar smartphones 5G a su red. Las pruebas se han llevado a cabo con los nuevos Samsung S10 y Huawei Mate X sobre la frecuencia de los 3,7 GHz.

Hasta el momento, la operadora cuenta ya con 85 antenas en 6 ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao y Málaga) en situación de lanzamiento «pre comercial 5G». Aquí, en la ciudad Condal, Vodafone dispone ya de once nodos desplegados, y con velocidades de hasta 1.7 Gbits por segundo y conectividad dual, tanto a las actuales redes 4G como a las nuevas de 5G.

Para demostrar hasta dónde han llegado Vodafone ha preparado toda una serie de experiencias 5G para mostrar durante los días que dure el MWC. Entre ellas, una cámara 4K en una azotea que está transmitiendo en tiempo real sobre la nueva red. La operadora, además, mostrará el miércoles, en colaboración con el Clinic de Barcelona, una intervención quirúrgica en directo en la que un cirujano, que estará en el stand de Vodafone en la Feria, dará instrucciones a otro que estará operando, al mismo tiempo, en el Clinic.

La operadora también mostrará una nueva tecnología gracias a la que, durante el periodo de transición, permite desplegar con una sola antena tanto 4G como 5G.

5G para todos

Para ampliar el alcance de la nueva red ultra rápida también hasta los usuarios que no disponen de terminales 5G, Vodafone ha desarrollado un pequeño dispositivo, llamado 5G Converter, que es capaz de conectarse a cualquier teléfono, por medio de Wifi, y darle conectividad 5G incluso si se trata de terminales 4G, 3G y hasta 2G.

En el futuro, esta misma tecnología podrá integrarse en routers, electrodomésticos, altavoces inteligentes, llevando la velocidad y latencia 5G a dispositivos 4G de forma transparente para el usuario.

Otra de las pruebas consistirá en repartir por la feria a varios músicos de una orquesta que deberán interpretar la misma canción y transmitirla al unísono. Gracias a la baja Karen IA del 5G, que es inferior a los 15 mili segundos, lis músicos lograrán interpretar la canción de firma sincronizada, como si estuvieran sentados uno junto al otro.