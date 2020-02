Facebook cancela la llegada a Europa de Dating, su servicio de citas, por no garantizar la privacidad La Comisión de Protección de Datos de Irlanda asegura también que efectuó un registro de las oficinas de Facebook en Dublín este miércoles para obtener la documentación

Facebook ha pospuesto el lanzamiento de su aplicación de citas Facebook Dating, que planeaba para este viernes, tras sufrir problemas con la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, país en el que se sitúa su sede en Europa, al no proporcionar la documentación requerida.

La compañía estadounidense así lo ha confirmado a la institución irlandesa, como informa esta en un comunicado, aplazando sus planes de lanzar la función de citas este 14 de febrero. Facebook ha confirmado el aplazamiento de la función y, en un comunicado remitido a Europa Press un portavoz ha asegurado que van a tomarse «más tiempo para asegurarse de que el producto está preparado para el mercado europeo».

La Comisión de Protección de Datos de Irlanda ha asegurado también que efectuó un registro de las oficinas de Facebook en Dublín este miércoles para obtener la documentación relativa a Facebook Dating. Según la institución, no había tenido conocimiento de la existencia de la función hasta el pasado 3 de febrero, cuando solicitó a Facebook que le proporcionase documentación para analizar su tratamiento de datos. Facebook no facilitó esta información al organismo, por lo que este tuvo que efectuar el registro de sus oficinas, que según la propia compañía fue un registro rutinario bajo aviso, no una redada.

El portavoz de Facebook defiende que trabajaron «cuidadosamente para crear protecciones de seguridad fuertes y completar la valoración del impacto de procesamiento de datos» antes del lanzamiento de Dating, y que estos datos se compartieron con la autoridades