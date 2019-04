Samsung Galaxy Fold: el primer teléfono plegable se rompe tras solo un día de uso La compañía deja en el aire el lanzamiento del terminal para determinar la causa de los fallos detectados en la pantalla principal de las unidades que se proporcionaron de prueba a varios periodistas

El Samung Galaxy Fold se rompe. Y eso que aún no se ha puesto a la venta. Puede parecer un chiste pero no lo es. Las unidades que la compañía ha puesto a disposición de periodistas para realizar sus primeras pruebas ha resultado ser un fracaso absoluto que, desgraciadamente, recuerda mucho a lo que ya sucedió con el Note 7.

De momento, Samsung ha dejado en el aire el lanzamiento del Galaxy Fold en tanto concluya la inspección que ha iniciado para determinar la causa de los fallos detectados en la pantalla principal de las unidades que se proporcionaron de prueba a varios periodistas.

Así quedó el terminal que estuvo probando Steve Kovach, editor de la sección de Tecnología de « CNBC», tras «un día de uso», como él mismo señala:

After one day of use... pic.twitter.com/VjDlJI45C9 — Steve Kovach (@stevekovach) 17 de abril de 2019

Dieter Bohn, de « The Verge», también denunció que su Samsung Galaxy Fold presentó un fallo en su pantalla. Un inesperado problema en la bisagra le obligó a notificarlo a la compañía, que le envió una nueva unidad:

SUPER YIKES: something happened to my Galaxy Fold screen and caused a bulge. I don’t know how it happened, and I’m waiting to hear back from Samsung. It’s broken. https://t.co/p1014uB01Dpic.twitter.com/3FZJkWtSKr — Dieter Bohn (@backlon) 17 de abril de 2019

Samsung aseguró que «somete al dispositivo a varias rondas de pruebas exhaustivas en sus modernos laboratorios de confiabilidad para asegurarse de que el Galaxy Fold esté listo para salir al mercado». La compañía indicó que la prueba de plegado y desplegado de la pantalla del Galaxy Fold puede llegar a realizarse hasta 2000.000 veces, ya que esa es la cantidad de ocasiones en las que un usuario puede abrir y cerrar el terminal.

Película protectora de la pantalla

Mark Gurman, periodista especializado de « Bloomberg», informó también en Twitter que su «Galaxy Fold está completamente roto y ha quedado inutilizable en solo dos días de uso». Gurman retiró «la película protectora de la pantalla», algo que, según Samsung, «no debía haber hecho» y por eso se registraron daños en la pantalla. «Lo quité sin saber que no debía (los consumidores tampoco saben)», explica el periodista:

The phone comes with this protective layer/film. Samsung says you are not supposed to remove it. I removed it, not knowing you’re not supposed to (consumers won’t know either). It appeared removable in the left corner, so I took it off. I believe this contributed to the problem. pic.twitter.com/fU646D2zpY — Mark Gurman (@markgurman) 17 de abril de 2019

Al popular «youtuber» Marques Brownlee le pasó lo mismo. «No es un protector de pantalla. No lo quites», publicaba en Twitter:

PSA: There's a layer that appears to be a screen protector on the Galaxy Fold's display. It's NOT a screen protector. Do NOT remove it.



I got this far peeling it off before the display spazzed and blacked out. Started over with a replacement. pic.twitter.com/ZhEG2Bqulr — Marques Brownlee (@MKBHD) 17 de abril de 2019

El móvil presenta un capa protectora que forma parte de la estructura de la pantalla diseñada para protegerla de arañazos y jamás debe retirarse. El problema es que dicho mensaje no se ha especificado en ningún lado de la caja en la que van los terminales, según Gurman y Brownlee.

Por todo ello, Samsung ha decidido dejar en el aire el lanzamiento de su móvil plegable al detectar dichos fallos.