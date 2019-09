El Huawei Mate 30 viene sin las aplicaciones de Google preinstaladas, pero podrá tenerlas La compañía china consigue eludir las restricciones de la administración norteamericana y ofrece a sus usuarios «las mismas funciones y apps de siempre»

Funcionará todo lo de siempre. Esa era la gran pregunta alrededor del Mate 30, el nuevo terminal de gama alta de Huawei y el primero de la firma sujeto a las restricciones impuestas por el gobierno norteamericano. Como se recordará, ninguna empresa estadounidense puede, por ahora, suministrar componentes o software a la marca china, lo que en la práctica supone que los nuevos terminales no podrán tener Android, el sistema operativo de Google, ni aplicaciones tan populares como Maps, Gmail o YouTube, por citar solo algunas. La prohibición no afecta a los modelos de Huawei que ya están en el mercado, pero sí a los que el gigante chino lance a partir de ahora. Y el Mate 30 es el primero de ellos.

Sin embargo, y en un giro inesperado de los acontecimientos, Huawei se las ha arreglado para «saltarse la prohibición» y ofrecer a sus usuarios exactamente las mismas experiencias y aplicaciones que tenían hasta ahora. Y todo, además, sin violar las restricciones impuestas por Donald Trump. ¿Cómo?

Empecemos por decir que el nuevo smartphone, que llega en dos versiones (Mate 30 y Mate 30 Pro, más otras dos con 5G) es, probablemente, el equipo más potente de toda la industria. Y que si otros modelos, como el actual P30 Pro, sorprendieron por sus capacidades fotográficas, los nuevos terminales no se quedan cortos en este terreno y gracias a su nuevo procesador inteligente, Kirin 990, consiguen aún más mejoras, centradas esta vez en el vídeo.

Pero volvamos a la cuestión central. Y no, los nuevos Mate 30 no llevan sistema operativo Android, y tampoco incluyen Google Mobile Services, que permite las descargas desde la App Store. Es decir, que no será posible, por ejemplo, actualizarse al próximo Android 10, ni estarán preinstaladas las aplicaciones nativas de Google, como GMail, Maps o YouTube. Aunque eso no significa que no podamos conseguirlas.

De hecho, Huawei insiste en que cuando el teléfono salga a la venta, cosa que sucederá en las próximas semanas, el usuario se encontrará con un camino fácil, que no requiere conocimientos técnicos, para llegar, descargar e instalar todas las «apps» a las que está acostumbrado.

Dada la situación de incertidumbre sobre cuál será la decisión final de la administración Trump a finales de noviembre (podría levantar la prohibición, volver a prorrogarla o hacerla definitiva), Huawei ha adoptado una triple estrategia. En palabras de Walter Ji, presidente de la división de Consumo de Huawei, la forma de trabajar de la compañía siempre ha sido la de «decidir rápido y moverse rápido». Lo que Ji dejo más que claro es que Huawei no va a pararse, y está preparada para afrontar cualquier posibilidad.

De este modo, si Estados Unidos levanta finalmente la prohibición, Huawei seguirá como hasta ahora. Y Google es la más interesada en que esto sea así, ya que de otra forma perdería a los 570 millones de usuarios que tiene actualmente la compañía china.

Si por el contrario la prohibición se prolongara «sine die», Huawei tiene en el horno su propio sistema operativo, Harmony, que podría ver la luz con la próxima generación de terminales, el año que viene.

Pero mientras la cuestión se decide, Huawei no podía pararse, y ha puesto en marcha una tercera solución, que es la que incorporan los nuevos Mate 30.

En lugar de Android, en efecto, en el corazón de los nuevos terminales late otro sistema operativo «intermedio». Llamado HMS (Huawei Mobile Services), se trata de una fusión entre la versión libre de Android (Android Open Source, que no es susceptible de embargo ni prohibiciones), y la capa de personalización exclusiva de Huawei, EMUI, que va por su versión 10.

El terminal, de por sí, no está limitado de ninguna forma, de modo que cualquier usuario podría buscar online, por su cuenta, cualquier aplicación e instalarla sin problema. Muchas de ellas están ya disponibles en la propia tienda de Huawei, App Gallery, que sí viene incluida en los terminales y que cuenta ya con 11.000 aplicaciones diferentes.

Sin embargo, y para evitar que los usuarios tengan que llevar a cabo operaciones demasiado complicadas, los terminales estarán preparados para que cualquiera pueda acceder fácilmente a todas las aplicaciones. Incluso a registrarlo con Google. Para ello, el usuario sólo tendrá que seguir las instrucciones que le aparecen en pantalla al encender por primera vez el smartphone. Los,teléfonos, además, son compatibles con Google Mobile Services, aunque no viene preinstalado.

La compañía asegura que todo lo que se instale en los Teléfonos funcionará a la perfección. En resumen, los nuevos Mate 30 siguen siendo terminales Android, aunque con las restricciones señaladas. Y en el futuro, todo dependerá de cómo se desarrollen los acontecimientos. En todo caso, hay que reconocer que la solución adoptada por Huawei ha sido brillante.