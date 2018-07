Un fallo en los móviles Samsung envía fotos privadas aleatoriamente entre tus contactos La firma surcoreana investiga este problema que afecta a su aplicación nativa de Mensajes

Inoportuno, traicionero, peligroso. Algunos calificativos que se pueden asociar a este problema. O, más que problema, uno de los fallos informáticos más temidos por un usuario de nuevas tecnologías. Samsung, uno de los mayores fabricantes de teléfonos móviles, ha empezado a investigar varios casos en los que su aplicación de mensajería de texto predeterminada en sus modelos Galaxy S8 y Galaxy S9 envía fotografías a contactos de manera aleatoria sin permiso.

Según informa «The Guardian», la firma surcoreana ha reconocido que se encuentra analizando este fallo que afecta, principalmente, a los usuarios de Samsung Messages -su servicio nativo de mensajería- y clientes de la teleoperadora norteamericana T-Mobile. Todo comenzó después de las denuncias de varios usuarios en el foro Reddit en el que se quejaban de que tenían un «problema extraño» que provocaba el envío de fotografías personales guardadas en sus móviles a contactos aleatoriamente. Por el momento, se desconocen los motivos por el cual se están compartiendo de manera aleatoria y sin conocimiento fotografías a través de los mensajes.

El problema, además, es que el servicio no notifica en ningún momento si se ha enviado un mensaje. Es decir, no deja rastro alguno, con lo que los usuarios desconocen si se ha producido este envío anormal. En la mayoría de ocasiones, los usuarios aseguran que no tenido efectos problemáticos, aunque puede suponer uno de los mayores quebraderos de cabeza de los usuarios, confiados en general de que los servicios que utilizan son seguros.

«Anoche, alrededor de las 2.30 de la madrugada, mi teléfono envió toda mi galería de fotos, pero no había constancia de ello en mi aplicación de mensajes. Sin embargo, había signos en los registros de Tmobile. ¿Por qué sucedería esto?», preguntaba en inglés uno de los posibles afectados en el foro.

«Por extraño que parezca, el teléfono de mi esposa lo hizo anoche, y el mío, la noche anterior», lamenta otro usuario de Reddit que se identifica como Sfkn123. «Creo que tiene algo que ver con la actualización de la aplicación Samsung SMS desde Galaxy Store». Otro usuario de Reddit que se hace llamar Moosan asegura que le había sucedido algo similar. «La batería de mi teléfono estuvo súper baja durante la noche, así que el máximo ahorro de energía se activó [...] Dos o tres personas habían recibido fotos (solo una cada una, y eran fotos que les había enviado en el pasado)», apunta.