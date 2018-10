Claves para vender tu «smartphone» de forma segura

Los teléfonos inteligentes se devalúan un 25% al año, tal y como asegura Certideal, plataforma dedicada a la venta de dispositivos tecnológicos reacondicionados y de segunda mano. Tras dos años de uso, los terminales valen la mitad de lo que costaron. Y es que a medida que lanzan nuevos modelos, con mejores prestaciones, los móviles «viejos» pierden valor.

Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi y Oppo son las marcas más vendidas de «smartphones», según la consultora Gartner, «y, las dos primeras, son también las más demandadas en el mercado de dispositivos reacondicionados y de segunda mano porque los lanzamientos anuales llevan a muchos usuarios a vender sus antiguos dispositivos, para adquirir los últimos lanzamientos», explica Laure Cohen, cofundadora de Certideal. Sin embargo, lo que muchos usuarios desconocen es que deben vender el antiguo terminal como si fuera nuevo, es decir, sin que contenga dato alguno personal del usuario.

Los teléfonos inteligentes se han convertido en herramientas casi imprescindibles para los españoles. Con ellos, los usuarios realizan todo tipo de gestiones, acceden a sus redes sociales, consultan las cuentas bancarias, guardan imágenes... En definitiva, el «smartphone» almacena un sinfín de datos personales que, si caen en manos equivocadas, el peligro es aún mayor.

Los expertos calculan que 2 de cada 5 móviles que se venden de segunda mano en España contiene algún tipo de información privada de su vendedor. Por ello, la compañía recuerda a los usuarios que «revisen sus smartphones antes de entregarlos». Y es que hay que eliminar toda información delicada. Aunque la compañía formatea todos los dispositivos que recibe, recuerda que los usuarios deben tomar ciertas precauciones cuando quieren vender su terminal en el mercado de segunda mano por su cuenta.

Toma nota de lo que tienes que hacer para borrar totalmente tu información privada de los dispositivos:

1. Desactivar las cuentas. Lo más habitual es que en nuestros teléfonos tengamos cuentas en la nube, como iCloud de Apple o en Android. En ellas, solemos almacenar información, claves, archivos de foto y vídeos que pueden ser consultados por terceros si no desactivamos las cuentas antes de entregar el móvil.

2. Borrar historial, «cookies» e información de los navegadores. Nuestro historial de búsqueda en los navegadores, así como las «cookies», contienen mucha información personal. No sólo lo que leemos, vemos o nuestros temas de interés, sino que, también, pueden contener información confidencial como contraseñas

3. Formatear. Esta es la solución más eficaz para eliminar la información que almacenamos en nuestros «smartphones» . Se trata de la opción «Restaurar datos de fábrica». Ten en cuenta que si el teléfono cuenta con una tarjeta SD, ésta no se formateará con este proceso, por lo que la información que contenga permanecerá accesible en el dispositivo si no la extraes.

4. Copia de seguridad. En el caso de que formateemos el dispositivo, no debemos olvidarnos de hacer una copia de seguridad ya que, si no la hacemos, perderemos todo lo que hemos guardado y no tendremos la posibilidad de recuperarlo.