Qué es el reto 75 hard: el programa de entrenamiento viral que es todo un desafío para la mente

«Si estás buscando un nuevo programa de fitness o un desafío, este no lo es». Así anuncia Andy Frisella, creador del reto 75 hard, la nueva tendencia viral en el mundo del fitness y la salud deportiva, sobre todo en Estados Unidos, ... su proyecto personal, que ahora lo es de miles de personas que se han sumado a esta forma de entrenar y cuidarse por fuera y, especialmente, por dentro, porque su creador insiste en que «75 hard es un programa de fortaleza mental transformador».

A grandes rasgos, el reto 75 Hard es una manera específica de disciplinar la mente antes que el cuerpo. De ahí nace este reto deportivo creado por Andy Frisella, emprendedor y, como tantos creadores de este tipo de tendencias virales, también podcaster.

Frisella explica que el germen del reto 75 Hard surgió de su propia experiencia, de sus propias necesidades. «El verdadero problema que tenía era la falta de fortaleza mental y disciplina», cuenta el creador de un reto que no es nada fácil de seguir al pie de la letra hasta lograr superarlo.

Así es el reto 75 Hard

La esencia del programa está en el coraje de mantener el rumbo cuando la pereza o las excusas llaman a la puerta. Es decir, en la capacidad para persistir y resistir a medio plazo. Y es que, si te saltas alguna de las sesiones del reto, si lo quieres hacer bien, toca volver a empezar.

Pero antes de detallar en qué consiste exactamente el reto 75 Hard, conviene saber por qué Andy Frisella decidió diseñar y patentar su ya famoso programa de entrenamiento. En concreto, la inspiración le vino tras conversar con James Lawrence, conocido por completar 101 carreras Ironman en otros tantos días. El deportista canadiense batió entonces el récord de mundo, si bien fue superado en 2023 por Sean Conway, que completó 102 triatlones de Ironman en los mismos días. Estamos hablando, por si no conoces las distancias de esta disciplina de ultrarresistencia, de nadar 3,2 km, recorrer 180 km en bicicleta y correr un maratón durante 102 días seguidos.

Sea saludable o no esta forma de hacer deporte —no lo parece y expertos como el equipo de la clínica Quirón Salud advierten de que «desde el punto de vista médico el entrenamiento sin descanso puede llevar a fatiga crónica» y de que «las dietas demasiado rígidas no siempre son sostenibles ni adecuadas para todos»—, fue lo que inspiró a Andy Frisella para crear su reto 75 Hard, que según su creador solo el 1% de quienes lo prueban consiguen superarlo en su versión más exigente —hay otra más suave, que de hecho se llama así, 75 Soft—.

El reto, en su versión original, la dura, consiste en entrenar dos veces al día durante 45 minutos, una de ellas al aire libre, seguir una dieta, beber un galón de agua al día —más de 3,7 litros— y, además, leer un mínimo de 10 páginas al día de un libro a escoger por la persona que siga el reto. A priori, parece razonable el reto, asumible para más que ese 1% al que hacíamos referencia anteriormente. Quizá lo más complicado sea llegar a beber tal cantidad de agua al día. Pero la verdadera dificultad del 75 Hard radica en conseguirlo durante 75 días consecutivos.

El propio Andy Frisella compara su reto con un Ironman o con subir el Everest. Y nosotros añadimos de nuestra cosecha que el reto tiene mucho de entrenamiento militar en lo que tiene que ver con la constancia y la disciplina. Y es que, si te dejas algo por hacer o te saltas un día, tienes que volver a empezar desde el primer día. De lo contrario, no estarás en disposición de superar con éxito el reto 75 Hard.

Las cinco reglas del 75 Hard

A modo de resumen, para que no te quede duda alguna si te vas a animar a probar el reto 75 Hard, recopilamos las cinco reglas esenciales del reto. En realidad no hay que estas cinco, pero son innegociables.

- Dos entrenamientos diarios de 45 minutos, de los cuales al menos uno debe ser aire libre.

- Beber un galón de agua, el equivalente a unos 3,7–3,8 l diarios.

- Seguir una dieta estricta a elegir. No es compatible con el alcohol y no vale trampa o excepción alguna.

- Leer 10 páginas diarias de un libro de no ficción.

- Debes sacar una foto diaria que documente el progreso.

Ventajas y desventajas del reto 75 Hard

Entre las ventajas de intentar seguir y superar un reto como el 75 Hard, cabe destacar el trabajo que conlleva de superación personal y autodisciplina, la liberación de energía, el refuerzo para el autoestima y la autoconfianza que conlleva pelear por superar un reto tan exigente y, por supuesto, la mejora de los hábitos saludables siempre y cuando no se convierta en una forma de interpretar el cuidado personal excesivamente radical.

Entre los riesgos o desventajas, el más importante precisamente es el del sobreentrenamiento, que también puede derivar en agotamiento o ansiedad por cumplir el objetivo diario del reto. En menor medida, hay una posibilidad de intoxicación por agua en exceso (hiponatremia), especialmente si se lleva al pie de la letra sin asesoramiento. Y es que 3,7 litros diarias son muchos litros de agua.

Consejos para afrontar con sensatez el reto 75 Hard

Es importante saber elegir el momento para intentar probar el reto 75 Hard. Los consejos básicos que te podemos dar al respecto son los siguientes:

- Arranca cuando estés en un buen momento: evita iniciar durante picos de estrés laboral o personal. O cuando tienes unas vacaciones previstas que te obligarán a parar algún día (o muchos).

- Planifica bien: es prácticamente imposible superar el reto de 75 días entrenando si no hay un trabajo de planificación detrás. Agenda tus horarios de entrenamientos, tu tiempo se lectura y hasta los tiempos de comida si es necesario.

- Adapta tus entrenamientos a tu forma física: un paseo rápido cumple si es con intención; no todo debe ser HIIT. Y puede servir la natación o salir a rodar en bicicleta. Hay vida más allá del entrenamiento funcional.

- Busca compañía: generalmente, la diferencia entre entrenar con alguien o solo en el gimnasio no es definitiva. Pero en el reto 75 Hard se ha visto que sí. Es interesante tener un compañero o un grupo de entrenamiento porque te ayuda a sostener la constancia.

- Escucha a tu cuerpo: la disciplina es valiosa, pero más lo es tu bienestar físico y mental. Así que por muchas ganas que tengas de lograr el reto 75 Hard, si el cuerpo dice basta conviene escucharlo y, en consecuencia, frenar. Ya habrá tiempo de volver a probar si eres capaz de superar el reto 75 Hard.