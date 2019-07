El entrenamiento más rápido para tonificar tu cuerpo

El fitboxing te pone en forma en sólo 47 minutos. Es un ejercicio de alta intensidad perfecto para quienes lamentan no tener tiempo para hacer deporte: es rápido, eficaz y además de ser idóneo para tonificar el cuerpo mejora considerablemente la coordinación, la agiliada, la concentración y fortalece los huesos.

Grupo de personas entrenando - Brookyn Fitboxing

Se inspira en el boxeo, pero la principal diferencia entre ambas disciplinas es que la nueva técnica no es un ejercicio de contacto. Incorpora a los principios del deporte original prácticas prestadas del kickboxing, el muay thai y el crossfit para conseguir un entrenamiento completo y dinámico.

"Decidimos incorporar la música al entrenamiento porque mejora la resistencia, memorizas mejor los movimientos, optimizas los resultados de la técnica y además es mucho más divertido", explica Jesús Blanco, Máster Trainer de Brookyn Fitboxing, cuya máxima es cambiar el lema"no pain no gain" por "the power of fun".

¿Cómo se practica el fitboxing?

El fitbozing es un ejercicio muy completo que requiere poco tiempo - Brookyn Fitboxing

Durante el calentamiento previo se combinan ejercicios de cardio y tonificación aplicados a todos los músculos del cuerpo. Tras la fase inicial llegan los con los ejercicios que beben del boxeo: 8 rounds de 2 minutos en saco al ritmo de la música combinados con 8 ejercicios de 1 minuto de body weight (entrenamiento con peso corporal).

La siguiente fase es puro entrenamiento funcional en el que se usan combas, trx, balones medicinales y otros elementos.Cuando se completa esta fase llega el ocaso del entrenamiento: 6 minutos de tonificación y 10 de estiramientos.

Un entrenamiento que engancha

Los sacos de algunos gimnasios registran los resultados de sus usuarios - Brookyn Fitboxing

Practicar fitboxing resulta idóneo para personas de ritmo de vida agitado, aquejadas de mucho estrés y que necesitan descargar energía. Se amolda a ellos dado su dinamismo y su fuerte componente social dado que, aunque no sea un deporte de contacto, se practica en grupo.

Jesús Blanco dice que "engancha" porque los deportistas se entretienen mientras entrenan y además notan muy rápido los resultados, algo que motiva mucho a quienes están empezando.

En el centro deportivo en el que Blanco trabaja integraron en los sacos tecnologías punteras para incitar a los usuarios a que cada día compitan consigo mismos hasta encontrar su mejor versión. El gaming mide la fuerza y la sincronización con la que el "fitboxer" golpea el saco, de esta manera puede medir su progresión a través de los resultados que va obteniendo.

La eficacia del ejercicio radica en que se trabajan intensamente todos los grupos musculares del cuerpo. Blanco hace hincapié en la importancia de elegir a un buen entrenador personal: "lo es todo, porque es quien te ayuda a conseguir tus objetivos y mejorar tu técnica adaptando el entrenamiento a tus necesidades". La consecuencia de todas estas cualidades se perciben en el rendimiento de sus adeptos a todos los niveles.