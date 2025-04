Geneva Watchs Days 2023: cinco nuevos relojes de lujo que van un paso más allá

A pesar de su poco recorrido, parece que el Geneva Watch Days coge cada vez más fuerza en el sector, celebrando en este 2023 su cuarta edición desde que naciera allá por el 2020 en plena pandemia como una idea de la prestigiosa casa Bulgari y de su director ejecutivo, Jean-Christophe Babin.

No es una feria relojera más ni una feria al uso, este evento internacional acoge una serie de eventos organizados por las marcas en distintos espacios, boutiques, hoteles e incluso fábricas, para dar a conocer los relojes más impresionantes de la temporada.

Además de lanzamientos, Geneva Watch Days tiene una agenda apretada con mesas redondas, ruedas de prensa y varias subastas, como la celebrada el 29 de agosto por Ineichen Auctioneers, donde el relojero y marca homónima rusa, Konstantin Chaykin, subastó una colección excepcional de piezas y bocetos. Un total de 15 lotes entre los que se encuentra el primer Joker que realizó, el modelo ADN de la casa relojera y que forma parte de su icónica colección Wristmons.

En esta nueva edición han participado casi un total de 40 marcas: Angelus, Armin Strom, Arnold & Son, Artime, Bausele, Bianchet, Breitling, Bulgari, Byrne, Konstantin Chaykin, Claude Meylan, Corum, Czapek & Cie, De Bethune, Doxa, Frédérique Constant Group, Girard-Perregaux, Greubel Forsey, Hautlence, HYT, Jacob and Co, Krayon, Laurent Ferrier, Louis Erard, Massena Lab, Maurice Lacroix, MB&F, H. Moser & Cie., Oris, Perrelet, Phillips in association with Bacs and Russo, Raketa, Reservoir, Ressence, Singer Reimagined, Trilobe, Ulysse Nardin y Urwerk.

Y a continuación pasamos a repasar algunas de las novedades más llamativas que se han presentado estos días en Ginebra. De la obra de arte de Corum al nuevo reloj más fino del mundo de Bulgari:

Ulysse Nardin, alta relojería

Reloj Blast Free Wheel Marquetry Ulysse Nardin

El espíritu visionario de la marca sorprende al presentar el nuevo Blast Free Wheel Marquetry, mostrando que el silicio no solo es un material ultra técnico sino también artístico. Como homenaje al movimiento del icónico Freak, el primero que incorporó el silicio en 2001, el calibre de Manufactura UN-176 también revela en la esfera del reloj ruedas, tourbillon con el Ulysse Anchor Escape Constant, barrilete e indicador de reserva de marcha de 7 días, que parecen volar sobre este impresionante mosaico sin ninguna fijación visible. Reflejando a la perfección el motivo de la marquetería, sus líneas geométricas presentan una caja ultra glass box que ofrece una vista abierta del misterioso movimiento, que también es visible a través de los lados.

Cuenta con una caja de 45 mm y su precio de venta es de 39.200 euros.

Oris, a máxima profundidad

Reloj AquisPro 4000m Oris

El agua es la fuente de la vida, el inicio de grandes historias y un pilar fundamental en la historia de Oris. Entender este espacio como un lugar de trabajo ha llevado a la firma a desarrollar auténticas herramientas para quienes crean y comparten historias en este medio. Por eso, fusionando ciencia, innovación y progreso, Oris ha presentado entre sus novedades de temporada el nuevo AquisPro 4000m, el reloj de submarinismo más resistente al agua jamás creado por la casa , con una caja de titanio que puede soportar presiones de hasta 4 00 bares (equivalente a 4.000 metros de profundidad). También está cargado de tecnología patentada por la marca, como el bisel Rotation Safety System, diseñado por Oris en colaboración con buceadores profesionales para bloquear el bisel en su sitio, y el sistema de extensión del cierre desplegable de seguridad, que permite ajustar fácilmente la longitud de la correa mientras se lleva puesto el reloj.

Está acabado con una esfera azul degradada decorada con un diseño ondulado, un bisel de cerámica azul con escala de minutos para cronometrar las inmersiones y una correa de caucho azul. Su precio de venta es de 5.700 euros.

Frederique Constant y el platino

Reloj Classic Power Reserve Big Date, en platino Frederique Constant

La casa relojera presenta su calibre Manufactura número 31, ahora con funciones de fecha grande, reserva de marcha y fase lunar. Como parte de su colección Classic, Frederique Constant mantiene una línea atemporal y elegante en la que la distribución de la esfera juega un papel importante con la fase lunar a las 6, y equilibradas horizontalmente a derecha e izquierda, la fecha y reserva de marcha.

La marca ha presentado cuatro nuevas versiones del Frederique Constant Classic Power Reserve Big Date: dos en acero, una en oro rosa y otra en platino. Es esta última la que más destaca con su esfera azul. Mientras que las versiones en acero no son limitadas, las dos de metales preciosos sí que lo son: 35 piezas en platino y 350 en oro rosa. El precio de venta del modelo en platino es de 25.995€; mientras que en acero y oro rosa es de 4.795 y 17.995, respectivamente.

Bulgari, el más fino del mundo

Octo Finissimo CarbonGold Bulgari

La ya famosa línea Octo Finissimo CarbonGold de Bulgari se renueva con una combinación de materiales nunca antes visto y un espectacular resultado. La marca lanza un nuevo modelo realizado en fibra de carbono y oro rosa con una combinación muy llamativa. La caja y brazalete de carbono contrastan con el tono rosado del oro en la corona, las agujas y los números que resaltan aún más con el fondo negro del carbono. Rediseñado desde cero, el calibre BVL 305 de Bulgari confiere al reloj un increíble perfil de sólo 2.75 mm. En esta nueva versión de carbono, la complicación clásica ultraplana del calendario perpetuo -que no requerirá ningún ajuste hasta 2100 – adquiere un aspecto decididamente contemporáneo. Dos versiones se presentan con esta dualidad de materiales, automático estándar y calendario perpetuo, con un precio de 29.000 y 100.000 euros, respectivamente.

Corum y una obra de arte

Corum Concept

La firma ha presentado un nuevo reloj que parece toda una obra de arte. El reloj Corum Concept de 39,5 mm está fabricado en titanio reciclado de grado 5 y luce una inusual forma circular pero con «alas» verticales a ambos lados. El fondo atornillado de la caja es una obra artística, en la que el centro –donde se ve verticalmente el movimiento– está engastado con círculos de cristal de zafiro para revelar el fondo del calibre. El movimiento mecánico manual CO374, con 17 rubíes, late a 3 Hz para una precisión increíble y presume de una reserva de marcha de unas impresionantes 90 horas. A ambos lados del movimiento, el fondo de la caja está intrincadamente grabado con verbos y flechas que describen y señalan las diferentes partes del movimiento. Las ventanas muestran el tourbillon, el muelle real y el tren de engranajes en todo su esplendor. Esta obra de arte y artesanía es hermética hasta 50 metros y cuenta con una correa textil azul de Velcro(R) reciclado que estrena el nuevo sistema de ajuste de la marca.

Su precio de venta es de 450.000 euros.

