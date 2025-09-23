Suscribete a
Las noticias de ABC: El nuevo 'No a la guerra' sobre Gaza que Sánchez acuña para movilizar a la izquierda y recuperar la agenda

Las joyas de Lamine Yamal para asistir a la gala del Balón de Oro 2025

Esmoquin de Dolce & Gabbana, joyas de Van & Cleef o un reloj Patek Philippe son algunos de los detalles de su estilismo

Del esmoquin a medida al reloj de 350.000 euros de Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro 2025

El vestido de lentejuelas de Aitana Bonmatí para recoger su tercer Balón de Oro

Lamine Yamal con esmoquin de Dolce & Gabbana
Lamine Yamal con esmoquin de Dolce & Gabbana Gtres
María I. Ortiz

María I. Ortiz

Lamine Yamal no se ha hecho con el Balón de Oro 2025, que en este caso ha sido para Ousmane Dembélé pero no se ha ido con las manos vacías, el joven futbolista recibía el Trofeo Kopa, destinado al mejor jugador ... menor de 21 años. Es la segunda ocasión en la que consigue este galardón, ya que en la edición del año pasado el barcelonista lo obtuvo por primera vez.

