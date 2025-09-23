Las joyas de Lamine Yamal para asistir a la gala del Balón de Oro 2025

Lamine Yamal no se ha hecho con el Balón de Oro 2025, que en este caso ha sido para Ousmane Dembélé pero no se ha ido con las manos vacías, el joven futbolista recibía el Trofeo Kopa, destinado al mejor jugador ... menor de 21 años. Es la segunda ocasión en la que consigue este galardón, ya que en la edición del año pasado el barcelonista lo obtuvo por primera vez.

Una gala en la que una vez más, el estilismo del joven, así como sus ostentosas joyas no han pasado desapercibidas. El delantero del F.C. Barcelona asistía a la ceremonia vestido por Dolce & Gabbana, tal y como ya hizo en la ocasión anterior. Yamal posaba sobre la alfombra roja con un look completamente negro compuesto por esmoquin con chaqueta cruzada de doble botonadura, camisa y pajarita.

Un reloj exclusivo

El nuevo Patek Philippe de Lamine Yamal D.R.

Sus joyas nunca pasan desapercibidas y en esta ocasión el futbolista ha lucido un nuevo reloj de lujo. Se trata de un Patek Philippe Cubitus Ref. 7128/1R, un reloj con caja de 40 mm que se adapta a cualquier muñeca y pertenece a la colección Cubitus. Realizado en oro rosa, cuenta con un movimiento automático que revela un rotor central de oro de 21 quilates adornado con el mismo patrón en relieve horizontal que la esfera marrón con efecto rayos de sol, una característica distintiva de los modelos Cubitus. Su precio actual de venta es de 76.587 euros.

Las pulseras de la suerte

Además de varios y llamativos anillos, Lamine llevaba varias pulseras entre las que destacan las conocidas como «pulseras de la suerte» de la marca joyera de lujo Van Cleef & Arpels que ya ha llevado en otras ocasiones. En la gala del Balón de Oro, el delantero lleva una de las pulseras de la colección Alhambra, «símbolo de la suerte, encarna una visión positiva de la vida.

Desde su creación en 1968, esta colección ha evolucionado continuamente, añadiendo combinaciones de materiales, funcionalidades diversas y adaptaciones en los tamaños de los motivos«, tal y como explican desde la marca. En este caso, Yamal lleva un modelo en oro blanco con cinco tréboles cuyo precio de venta es de 7.600 euros.