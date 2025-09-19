Seis nuevos relojes de lujo para inaugurar el otoño con mucho estilo

Una vez quedan atrás, ya casi olvidadas por el ritmo con el que siempre arranca septiembre, las vacaciones de verano, es hora de levantar la mirada y recibir a la nueva temporada, porque el otoño está a la vuelta de la esquina. Un otoño que este año llega cargado de novedades en el sector del reloj de lujo. Casas de primer nivel como Jacob&Co., Ulysse Nardin o Richard Mille, entre otras, han presentado nuevos modelos exclusivos, casi todos ellos impresionantes ediciones exclusivas a precios de oro.

Podríamos haber elegido para elaborar la selección de seis relojes de lujo novedad en el mercado que acompaña esta información cualquiera de las novedades 2025 de Rolex. Especialmente, por ponerte tras la pista de uno de los nuevos relojes de la icónica firma suiza, el Perpetual 1908 con esfera guilloché de platino y azul hielo, toda una preciosas de estilo clásico pero con un toque novedoso por el color de la esfera. Un reloj rematado con correa de piel de aligátor marrón mate o negra con forro de piel de becerro verde cuyo precio supera los 30.000 euros.

Pero es precisamente el precio, y que fue anunciado antes del verano, lo que nos ha llevado a dejar fuera de la selección al citado Perpetual 1908 de Rolex. Y es que las novedades que te vamos a presentar a continuación superan ampliamente el precio de ese modelo. Además, todos son diseños realmente espectaculares, de esos relojes únicos que absorben el protagonismo de cualquier look porque no tienen comparación. Te los mostramos. Quédate, porque vas a disfrutar.

1 Ulysse Nardin Freak [X Crystalium] Ulysse Nardin Ulysse Nardin Freak [X Crystalium]

Ulysse Nardin acaba de presentar un modelo audaz e innovador como pocos, el Freak [X Crystalium], un diseño que fusiona la vanguardia del Freak con la tecnología Crystalium.

Para la relojera suiza, este reloj «marca un hito en la búsqueda de la innovación», ya que «la mecánica de vanguardia se fusiona con el arte decorativo de alta tecnología». Es así porque el núcleo del reloj es de Crystalium, un material hecho de rutenio, cristalizado con el tiempo mediante deposición de vapor.

Cada esfera de este modelo de Ulysse Nardin se trabaja a mano en oro rosa y negro, consiguiendo así estas texturas tan particulares. «es un reloj que encarna todo lo que Ulysse Nardin representa: audacia mecánica, innovación en materiales y el espíritu de exploración. Se trata de redefinir el futuro de la relojería, revolución tras revolución», presume la firma, que solo fabricará 50 unidades de este modelo. Cada una de ellas se vende a un precio de 42.700 euros.

2 Masterlink Gem-Set Green Limited Edition Gerald Charles Masterlink Gem-Set Green Limited Edition

Gerald Charles es la firma de relojes fundada por el diseñador Gérald Genta, relanzada por Federico Zivani tras el fallecimiento del primero en 2011.

Como todos sus relojes, la marca utiliza una caja diseñada por Gérald Genta en 2006, denominada el Maestro. También está edición especial del Masterlink, reloj deportivo de la marca, si bien la suya se trata de una versión reducida de la citada caja.

Presentado en Geneva Watch Days 2025, Gerald Charles presenta tres ediciones limitadas de este modelo, todas ellas encastadas con gemas. Por ejemplo, su bisel superior, fabricado en oro blanco, está engastado con 60 gemas de talla baguette que pueden ser zafiros azules, rojos o tsavoritas verdes.

Cada una de las tres ediciones del Masterlink está limitado a 10 piezas. Precio de venta: 112.678,70 euros.

3 El Legacy Machine 101 MB& El Legacy Machine 101

MB&F (Maximilian Büsser and Friends), es una firma relojera oriunda de Ginebra que celebra su 20 aniversario con esta edición especial del Legacy Machine 101, un reloj deportivo con resistencia al agua de 80 metros cuyo primer modelo de la serie vio la luz en 2014.

A nivel mecánico, mantiene la esencia clásica: volante, reserva de marcha y visualización de la hora. El diseño, por su parte, destaca por detalles como su arquitectura sin bisel, las novedosas agujas luminosas de oro blanco o la reserva de marcha mejorada de 60 horas, entre otros.

El reloj, rematado en la parte posterior de la caja con un cristal de zafiro, se vende en dos ediciones: de titanio con placa de esfera color salmón o bien de color verde. Precio: 55.429,40 euros.

4 RM 35-03 Rafael Nadal richard mille RM 35-03 Rafael Nadal

En ocasiones anteriores te hemos hablado largo y tendido sobre la relación de Richard Mille con los deportistas de éxito y, en concreto, del éxito de su longeva colaboración con el extenista Rafa Nadal.

Pues bien, la firma suiza acaba de presentar el cuarto modelo de su serie RM 35-03, inspirada en la colección de relojes RM 027 Tourbillon que acompañaron durante tantos años a Nadal en las pistas.

La gran novedad de este RM 35-03, más allá de sus llamativas combinaciones cromáticas, que recuerdan a los looks tenísticos del Rafa Nadal más joven, es el mecanismo de cuerda denominado «rotor mariposa» por Richard Mille, que lo ha patentado. Está diseñado, explica la marca, «para optimizar el movimiento de armado del rotor de modo que se adapte al estilo de vida del propietario del reloj».

Dicho de otro modo, el rotor mariposa, que consta de dos masas de titanio grado 5 y metal, permite al portador del reloj modificar la geometría del rotor por su cuenta controlando así el movimiento de armado de la pieza. Precio: en el mercado de segunda mano la pieza ronda los 375.000 euros.

5 Bugatti Tourbillon Baguette Bugatti Bugatti Tourbillon Baguette

Qué decir que no se haya comentado ya de los relojes de lujo más virales del mundo: los que fabrica Jacob&Co. Desde su modelo inspirado en El Padrino hasta el Caviar Tourbillon, un diseño de 700.000 euros del que solo hay 18 unidades, una de ellas en manos de Tom Brady.

La última novedad de la marca tiene un precio todavía mayor: más de 800.000 euros en el mercado de segunda mano. Hablamos del Bugatti Tourbillon Baguette, el nuevo modelo surgido de la colaboración de la firma de relojes con la casa de coches.

Inspirado en la vanguardista arquitectura del motor V16 de Bugatti, este reloj incluye un bloque motor autómata fabricado íntegramente en cristal de zafiro con 16 pistones de titanio en su interior. Estos son activados, explica Bugatti, por un cigüeñal monoaxial de 22,37 mm, «uno de los componentes más largos de la relojería contemporánea». Con pulsar un botón, la pieza gira y pone en marcha los 16 pistones.

El nuevo Bugatti Tourbillon Baguette, del que solo se fabricarán 18 unidades, compare el mismo concepto que el modelo original de la serie pero incluyendo 17 quilates de diamantes talla baguette, lo que aumenta más si cabe su valor.

Además, la caja, fabricada en oro blanco de 18 quilates, está recubierta de 328 diamantes y 18 rubíes de talla baguette mediante engaste invisible. Esta técnica «garantiza el brillo ininterrumpido de las piedras preciosas», explica Bugatti. Los rubíes, por cierto, evocan las luces traseras del Tourbillon, hypercar en el que está inspirado esta fantasía hecha reloj de Jacob&Co.

6 Code 11.59 Selfwinding Flying Tourbillon Trilogy Audemars Piguet Code 11.59 Selfwinding Flying Tourbillon Trilogy de Audemars Piguet

Por su 150 aniversario, la manufactura suiza Audemars Piguet ha presentado un trío de relojes de edición limitada dentro de su colección Code 11.59.

Basados en el Tourbillon Volante Automático de 38 mm que la firma suiza lanzó a comienzos de este 2025, los tres diseños «reviven la larga tradición de las esferas de piedra natural de la marca y añade un toque de eternidad a la colección», explica la casa helvética.

Las esferas están disponibles en raíz de rubí, sodalita azul y malaquita verde, y se combinan respectivamente con una caja de oro blanco, rosa o amarillo de 18 quilates. «La inclusión de un tourbillon volante, reservado habitualmente a los relojes más grandes, refleja la voluntad de Audemars Piguet de dotar de más versatilidad y expresividad a las grandes complicaciones, mientras que las propiedades energéticas de las piedras preciosas y el resplandor del diseño le brindan un toque refinado y elegante», argumenta la firma.

