El vestido de lentejuelas de Aitana Bonmatí para recoger su tercer Balón de Oro

Aitana Bonmatí forma parte ya de la historia del fútbol mundial. Por tercer año consecutivo, la jugadora del FC Barcelona y de la selección española, ha conseguido el Balón de Oro, el trofeo más prestigioso en este deporte. Para acudir a la gala, celebrada en el Teatro del Châtelet de París, la centrocampista eligió un original vestido confeccionado con maxilentejuelas en color marrón. Mientras que la mayoría de sus compañeras, e incluso de las demás invitadas, se decantaban por el color negro, Aitana prefirió arriesgar con un original estilismo, con cierto aire discotequero.

La futbolista se enfundó en un vestido con cuello halter y la espalda descubierta, cuajado de lentejuelas gigantes que le ayudaron a brillar aún más si cabe. El diseño, de silueta ceñida, contaba con una gran abertura en la parte posterior de la falda. Las lentejuelas estaban cosidas a una malla de color nude. Un look sofisticado que combinó con zapatos negros de tacón con pulsera en el tobillo y joyas minimalistas.

Bonmatí, dejando todo el protagonismo al lujoso vestido, completó el estilismo con un beauty look muy sencillo. Como peinado, lució un moño de bailarina con dos mechones sueltos enmarcando el rostro. Su maquillaje fue muy natural y luminoso, con un toque de colorete rosado en las mejillas y labios rosas.

El vestido de Aitana Bonmatí La jugadora brilló con un diseño de lentejuelas en la gala en la que se alzó con su tercer Balón de Oro. AFP

La futbolista fue una de las más elegantes en la alfombra roja, en la que también brillaron otras mujeres como Charlene de Mónaco, vestida de blanco, o algunas de las compañeras de la propia Bonmatí, como Alexia Putellas, finalista también al Balón de Oro, que se decantó por un 'slip dress' con transparencias.

Los otros looks de 'oro' de Aitana Bonmatí

En 2023 cuando ganó su primer Balón de Oro, Aitana eligió un vestido negro con la parte superior de tul transparente y adornada con pedrería, firmado por Versace. En aquella ocasión completó el estilismo con joyas de Rabat y un moño pulido.

Aitana Bonmatí y Joan Laporta en 2023 y en 2024. GTRES

En 2024 de nuevo la catalana elegía una marca de alta costura, Louis Vuitton, para recoger su segundo Balón de Oro. Era un vestido blanco decorado con pedrería gris, con escote en pico y fruncido en la parte de la cintura. También se recogió el pelo en un moño con raya en el medio, y optó por unos labios rojos que contrastaban con el tono del vestido.

Este año, la futbolista ha salido de su zona de confort decantándose por un diseño muy original y sin duda, una de las tendencias que veremos en las alfombras rojas de este otoño e invierno.