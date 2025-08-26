El sorprendente cambio de look de Carlos Alcaraz al que comparan con David Beckham

Carlos Alcaraz ha acaparado todas las miradas en su primer partido en el US Open por su nuevo corte de pelo. Si el sábado se presentaba en la rueda de prensa con su look habitual, en la madrugada del lunes al martes, sorprendía saltando a la pista con la cabeza completamente rapada. Su nueva imagen no tardó en viralizarse, hasta el punto de que en la cuenta de X (antiguo Twitter) del US Open, compartieron una imagen del español con la frase «Bienvenido, David Beckham de los 2000».

Welcome back, 2000 David Beckham. pic.twitter.com/RKZT5AjJ8a — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2025

El 'buzz cut', como se conoce el corte de pelo que luce Alcaraz, o rapado de toda la vida, es un look, durante años, asociado a los reclutas, los hombres recién alistados en el ejército o que acudían a hacer la mili. Es, sin duda, un corte de pelo muy cómodo. Para muchos es la elección perfecta durante el verano, para combatir el calor y ahorrarse tiempo en el peinado. Para otros es la mejor opción cuando la calvicie aparece en zonas como las entradas o la coronilla. Pero también es la salida más rápida cuando se comete un error con la maquinilla, que ha sido precisamente lo que le ha pasado al murciano.

Después Antes Carlos Alcaraz con su corte de pelo habitual y con el rapado. GTRES

Según ha desvelado en la rueda de prensa posterior al encuentro, tal como explica el corresponsal de ABC en Nueva York, Javier Ansorena, Alcaraz sintió que llevaba el pelo muy largo y le pidió ayuda a su hermano, que cortó demasiado. La única alternativa fue el rapado. «No me preocupo mucho del pelo. Soy un tío que pienso: está bien, el pelo crece, en un par de días va a estar normal», aseguró el tenista.

Aunque ha habido algunos críticos con el nuevo look de Alcaraz, al público que acudió al debut del español en el Abierto de Estados Unidos le gustó el corte de pelo y no andan desacertados. El rapado siempre es tendencia. Fue el corte de pelo por antonomasia durante el confinamiento, pero además son muchos los famosos que lo lucen de vez en cuando.

Y sí, David Beckham, que sigue siendo un icono de estilo a sus 50 años, es uno de ellos, como apuntaron desde la cuenta de X del torneo. De entre los numerosos cortes de pelo que el británico lució durante su carrera futbolística, el 'buzz cut' fue uno de ellos, pero incluso este verano ha optado por raparse la cabeza, para disgusto de su esposa, la diseñadora Victoria Beckham, según confesó en su perfil de Instagram.

Más allá de Beckham, este verano también ha lucido el rapado Brad Pitt. El actor, considerado uno de los hombres más guapos del planeta, presentó su última película, 'F1', con el mismo look que lleva Alcaraz. Dos iconos que demuestran que ha sido el corte de pelo del verano.

Brad Pitt con el pelo rapado. GTRES

Dentro del rapado hay diversas opciones, la elegida por Alcaraz, Pitt y Beckham ha sido la más extrema, el rapado total, entre el nivel 0 y 1. Ellos, como ya contamos, deben extremar los cuidados cuando se expongan al sol, porque el cuero cabelludo es mucho más sensible a los rayos UV, ya que no tiene la protección que ofrece el cabello. Además, aunque se piense lo contrario, es necesario seguir usando champú para lavarlo.

Pero hay otras formas de lucir el 'buzz cut' sin llegar a este corte de pelo extremo, se pueden elegir otros niveles, para que la longitud del pelo sea algo más larga (a partir del 2, 3, y en adelante) y se puede optar por versiones como el fade o los degradados, jugando con diferentes longitudes en la parte superior de la cabeza, en la posterior y en los laterales.

Como bien apuntó Alcaraz, el pelo crece rápido, así que si se desea mantener el rapado, es necesario un mantenimiento frecuente, como explican los estilistas de los salones Franck Provost: «cada mes o mes y medio, aunque es cierto que esto varía en función del ritmo de crecimiento que tenga cada persona. Lo que sí que es común a todos los hombres es que es recomendable no dejarlo crecer mucho ya que solo conseguiremos un caótico volumen extra en toda la cabeza».