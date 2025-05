Tom Cruise desafía el paso de los años con su nueva melena larga

Tom Cruise vuelve a ser noticia, y no solo por su posible relación con Ana de Armas. El actor presenta en el Festival de cine Cannes, que arranca hoy, 'Mision imposible: sentencia final'. Antes de pisar la alfombra roja del certamen francés, el intérprete ha estado en Londres donde ha sorprendido con su pelo largo. A sus 62 años (en julio cumple 63), Tom Cruise sigue luciendo un cabello abundante que ha dejado crecer hasta superar el cuello.

El nuevo corte de pelo de Tom Cruise es una media melena con muchas capas y flequillo lateral. Se trata de un look vanguardista que le aporta un toque juvenil a su aspecto, y con el que el actor desafía al paso de los años. Como Brad Pitt, el protagonista de 'Top Gun' parece haber hecho un pacto con el diablo. Es cierto que su aspecto juvenil se debe también a los tratamientos estéticos que, en ocasiones, le han hecho lucir un aspecto poco natural. Sin embargo, la genética y los cuidados, son también responsables de que superados los 60, siga manteniendo su atractivo.

El cabello de Tom Cruise sigue siendo bastante abundante, teniendo en cuenta su edad, lo que le permite lucir una media melena con movimiento y mucho estilo. Probablemente, el actor se haya sometido a tratamientos regeneradores, para hacer frente a los signos del envejecimiento del pelo, que son habituales con el paso de los años: además de la alopecia, la debilidad y el cambio de textura.

No es la primera vez que Tom Cruise lleva el pelo largo. A mediados de los 90, el célebre actor ya se atrevió con la media melena. Además, en algunos de sus papeles en el cine también ha lucido el cabello largo como en las icónicas 'Entrevista con el vampiro' o en 'El último samurái'. Sin embargo, el corte de pelo más habitual a lo largo de sus años ha sido el pelo corto peinado con raya lateral.

El corte de pelo de Tom Cruise El actor se ha mantenido fiel al cabello corto, pero en los 90 ya lució el pelo largo. GTRES

Al contrario que otros hombres famosos, Tom Cruise no ha apostado por cambios de look drásticos, sino que, en general, ha mantenido a lo largo de sus años un look clásico que, sin embargo, a los 62 años ha decidido cambiar por un estilo más largo e informal. Teniendo aún un cabello abundante, es una elección acertada, porque le da un toque desenfadado, que también ayuda a parecer más joven.

Por otra parte, a sus 62 años es evidente que el actor tiñe su cabello, ya que no hay ni rastro de canas, algo bastante improbable, teniendo, además, un tono castaño oscuro como el suyo.