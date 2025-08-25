La raqueta de tenis más lujosa del US Open 2025 incluye 108 diamantes y detalles en oro

El US Open, el último torneo oficial de Grand Slam de tenis de la temporada, se celebra estos días en Nueva York. Los mejores tenistas del mundo, entre ellos, el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, se disputarán el número 1 de la ATP. Con motivo del campeonato, la firma de alta joyería Tiffany & Co ha abierto una pop-up inmersiva donde se exhibe la raqueta de tenis más exclusiva y lujosa.

Con ella la marca ha querido rendir homenaje al deporte con el que colabora desde hace años. En vez de las cuerdas tradicionales, este diseño lleva 108 diamantes engarzados en bisel, de 30 quilates en total, con una extensión de 12 metros. También incluye otros detalles de lujo, como un amortiguador de oro en forma de diamante, un mango de piel y una funda a juego decorada con el motivo Open Heart de la diseñadora de joyas Elsa Peretti. Según, detalla la propia firma de joyas, la piel está pintada con laca negra por artesanos que utilizan una técnica japonesa ancestral conocida como 'inden', y que refleja el amor de Peretti por la artesanía.

Además de la lujosa raqueta, en la pop up, ubicada en la Plaza Fountain, en el USTA Centro Nacional de Tenis Billie Jean King en el neoyorquino barrio de Queens, también se exhibe una pelota de tenis de oro vermeil con diamantes de casi siete quilates. Junto a estos exclusivos objetos, los visitantes podrán admirar los trofeos del campeonato, tanto masculino, como femenino, así como de dobles, que también han sido elaborados por la firma de joyería fundada en 1837.

La raqueta de Tiffany se exhibe en la pop up de la firma joyera en Nueva York con motivo del US Open 2025. TIFFANY & CO

Los lujosos trofeos del Abierto de Estados Unidos

Desde 1987, Tiffany & Co se encarga de la fabricación de los trofeos del Abierto de Estados Unidos. Cada año los artesanos de la firma realizan a mano los galardones que reciben los campeones, en el taller de Cumberland, en Rhode Island.

Los trofeos del Abierto de Estados Unidos. TIFFANY & CO

Un trabajo artesanal para el que emplean técnicas como el hilado, la platería, el repujado, el grabado a mano y el pulido. Con 45,7 cm de alto y 4 kg cada uno, los premios de los campeonatos individuales masculino y femenino del US Open son importantes símbolos de la victoria en el mundo del tenis. Para crear cada uno, los artesanos invierten aproximadamente seis meses, y un total de 66 horas de trabajo.

En el caso de los trofeos de dobles masculinos, femeninos y mixtos, que tienen 33 cm de diámetro y 2,5 kg de peso, el proceso se extienden unos cinco meses.

