El pelado de Alcaraz desata la pasión en Nueva York

Este lunes la gente en Queens no hablaba de la aparición de Venus Williams en la pista central del US Open con 45 años, ni del naufragio de Madison Keys, ni del espectáculo que da el brasileño Joao Fonseca. Ni tampoco de los golpes electrizantes de Carlos Alcaraz, que debutaba en el último partido de la jornada. La gente hablaba de su pelo. El murciano apareció en entrenamientos con la cabeza rapada y desató la pasión. La de los críticos, como el estadounidense Francis Tiafoe, que, entre risas, calificó el corte de «horrible». O las que le comparaban en redes sociales con Britney Spears, cuando tuvo la cuestionable idea de afeitarse la cabeza. Pero también la pasión positiva de los fanáticos que respondieron con ovación cuando Alcaraz les preguntó desde la pista, tras imponerse en primera ronda a Reilly Opelka, si les gustaba el corte.

En rueda de prensa, la sensación causada por la cabeza rapada de Alcaraz se prolongó. La mayoría de las preguntas de los periodistas fueron sobre su pelo. El español explicó que llevaba el pelo demasiado largo a la hora de comenzar el torneo y quería cortárselo. Pero el cambio de 'look' radical se debió a una circunstancia familiar: su hermano se hizo un lío con una maquinilla y cortó demasiado. «Después, la única manera de arreglarlo era rapándolo todo. Pero, no sé, no está tan mal», dijo entre risas.

El cuidado del pelo es una obsesión para muchos. En Nueva York, en algunos barrios, también aquí en Queens, las barberías son pieza central de la vida social. Allí pasa la gente las tardes y noches, discuten sus asuntos, toman tragos, escuchan música. No parece el caso de Alcaraz: «No me preocupo mucho del pelo. Soy un tío que pienso: está bien, el pelo crece, en un par de días va a estar normal».

«A alguna gente le gusta, a otros no. Yo, francamente, solo me estoy riendo con las reacciones», insistió. Sobre el comentario de Tiafoe, fue claro: «Francis miente. Sé que le gusta este corte, me lo dijo», aseguró otra vez entre risas.

¿Perderá la fuerza como Sansón o le permitirá jugar todavía más suelto? «Creo que hoy he estado más rápido», bromeó el murciano, que también ha sentido los problemas del corte: «Sí que es verdad que ahora llevo más gorra porque en muchos sitios tengo frío en la cabeza. Pero en sitios con mucho calor y mucha humedad (como Nueva York) puede venir bien».

Ahora habrá que ver el efecto en las gradas del error del hermano con la maquinilla: si Alcaraz sigue avanzando rondas, las gradas se van a poblar de cabezas rapadas al cero.