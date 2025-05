David Beckham cumple 50 años: así se cuida para mantenerse joven

David Beckham cumple 50 años este 2 de mayo, aunque ya lo celebró hace varias semanas con una fiesta anticipada. A pesar de haberse retirado de los campos de fútbol hace años, el británico sigue siendo uno de los hombres más conocidos del ... planeta. Su atractivo físico, que se ha mantenido con el paso de los años, le ha convertido en un reclamo para muchas marcas de moda y de belleza. David Beckham entra en el selecto grupo de celebrities, como Brad Pitt o Tom Cruise, por los que el tiempo parece no pasar. El deportista llega a los 50 en plena forma física y sin los signos de la edad más habituales: calvicie, barriga, arrugas, ojeras… ¿Qué hace para mantenerse joven?

El deporte, un pilar fundamental en su vida

El ejercicio físico es uno de los pilares, junto a la alimentación, para mantenerse joven y en forma con el paso de los años. El deporte no solo ayuda a evitar el incremento de peso, algo habitual con la edad, también, nos mantiene ágiles, facilita el descanso, protege los huesos y las articulaciones, mejora el estado de ánimo… Los deportistas tienen una ventaja frente al resto de los mortales. Acostumbrados a entrenar de forma profesional desde jóvenes, la actividad física forma parte de su rutina. Es el caso de David Beckham que mantiene un cuerpo musculado a los 50 años gracias al ejercicio físico. El futbolista no duda en compartir con sus seguidores sus entrenamientos, en los que no falta la fuerza y tampoco el cardio. Flexiones, sentadillas, empuje de trineo, dominadas, carreras… Entrena su fuerza a diario en casa en su gimnasio personal, pero también en hoteles o yates, cuando viaja. Además, practica otros deportes como el snowboard, el boxeo o el pádel.

Una dieta equilibrada pero con ciertas licencias

Junto al deporte, la alimentación son los pilares más importantes para cumplir años de forma saludable. David Beckham lo sabe, y aunque no es tan estricto en su dieta como su esposa, la ex Spice girl y diseñadora de moda, Victoria Beckham (solo come pescado y verduras al vapor), se alimenta de forma equilibrada. Al ex futbolista le gusta disfrutar de la comida y la bebida junto a amigos, no dice no a una cerveza o un vino, pero en su día a día, se cuida mucho. Es un 'cocinillas', como ha demostrado en ocasiones en las redes sociales, y suele prepararse su comida. Las proteínas, las verduras, los carbohidratos y las grasas saludables son la base de su alimentación que, junto al deporte, le permiten seguir en plena forma física.

Los suplementos tampoco faltan en su día a día

Otro de los cuidados que David Beckham no deja de lado son los complementos nutricionales. Aunque nunca pueden sustituir a la dieta, los suplementos, bien pautados, pueden ayudar a mejorar nuestro estado en general. El futbolista lanzó su propia marca de suplementos en noviembre pasado. Según confesó en la presentación de IM8, lleva toda la vida tomando complementos alimenticios, bajo la prescripción de profesionales. La oferta es tan amplia en este campo que la recomendación es precisamente esa: acudir a médicos y farmacéuticos que puedan aconsejar qué suplemento se necesita en cada caso.

Cuidados para luchar contra la caída capilar

Uno de los síntomas evidentes del paso del tiempo en los hombres es la calvicie. David Bekcham conserva a sus 50 años un buen cabello. Aunque nunca ha admitido haberse sometido a un injerto capilar, hay algunos indicios que apuntan a que sí se lo ha hecho. No es habitual que llegada a la mediana edad se conserve el pelo tan fuerte. El propio padre del futbolista tiene unas entradas bastantes marcadas y la genética en esto también es esencial. Además de un posible injerto capilar en el año 2018, seguramente Beckham también se cuida el cabello con tratamientos que frenan la caída como el minoxidil, los antiandrógenos, la mesoterapia capilar, el plasma rica en plaquetas o el láser de baja potencia. Todo ello, junto al estilo de vida saludable, ayudarían a que siga luciendo un cabello de calidad, uno de los signos que se asocia con la juventud.

Los cuidados de David Beckham para mantenerse joven a los 50 Instagram @davibeckham

Tratamientos de belleza para mantener la piel joven

Comer de forma equilibrada, hacer deporte, mantener a raya el estrés y tener un descanso de calidad son las bases del envejecimiento saludable. Tampoco hay que olvidar el cuidado de la piel, sobre todo la del rostro, nuestra tarjeta de presentación. David Beckham lleva años mostrando en redes sociales sus rutinas diarias, con cremas, contornos de ojos, sérums con vitamina C… El cuidado en casa es esencial (los dermatólogos aconsejan la limpieza mañana y noche, los antioxidantes y la protección solar por el día, y los activos transformadores, como el retinol, por la noche, además de la hidratación) para conservar la salud y belleza de la piel más tiempo, y retrasar así la aparición de arrugas y otros signos de la edad. Pero, también hay un sinfín de tratamientos de belleza que ayudan a lucir un rostro más joven: toxina botulínica para mitigar las arrugas de la frente y el entrecejo, inductores de colágeno para mantener la piel joven y luminosa, rellenos para luchar contra la pérdida de grasa de la cara… Aunque tampoco lo ha confirmado, el rostro de Beckham ha mostrado en alguna ocasión indicios de tratamientos: frente demasiado lisa, pómulos muy marcados, etc.

Otros cuidados recomendados para la longevidad

David Beckham también ha recurrido en ocasiones a otras terapias como la sauna finladesa y el frío, que según profesionales como la doctora Sari Arponen son aliados para la longevidad. Lo hemos visto practicando el método Win Hof, sometiendo su cuerpo a temperaturas muy frías, y también disfrutando de la sauna. Asimismo, cuando sus obligaciones le dejan tiempo, cuida su huerto y sus abejas, aprovechando para pasar tiempo en la naturaleza.