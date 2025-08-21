Suscribete a
ABC Premium
El tiempo
La Aemet activa avisos por riesgo de lluvias e inundaciones en Cantabria

Las calvas y las cabezas rapadas, mucho más vulnerables al sol que el cabello

El cuero cabelludo puede sufrir en verano quemaduras, deshidratación o descamación, y por ello es esencial protegerlo adecuadamente

Los cuidados de belleza que los hombres necesitan en verano

Josep Guardiola y Zinedine Zidane.
Josep Guardiola y Zinedine Zidane. GTRES
Araceli Nicolás

Araceli Nicolás

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La protección solar es indispensable en verano para protegerse de las quemaduras y para prevenir el envejecimiento de la piel. El rostro y el cuerpo son las zonas que, principalmente, se cubren de crema solar para evitar los daños cuando se disfruta de un ... día de playa o piscina. Pero hay una parte, especialmente sensible, que se suele olvidar: la cabeza. El pelo, que también sufre por los rayos solares, actúa como una protección natural sobre el cuero cabelludo, que no deja de ser piel. Sin embargo, cuando el cabello es escaso o directamente no está, por alopecia o por haber elegido el corte de pelo que triunfa en verano, el 'buzz cut' o rapado, esa piel se queda desprotegida, y es mucho más propensa a sufrir quemaduras, deshidratación, irritaciones o descamación.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Araceli Nicolás

Periodista con más de 20 experiencia en prensa y comunicación. Escribo de belleza y otros temas en Summum y en ABC Estilo.

Araceli Nicolás

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app